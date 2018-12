Gustav Klimt: il libro di Sergio Risaliti e Giovanni Iovane

Lunedì 12 novembre alle 18 i due autori al Museo Novecento

In occasione del centenario della morte, una monografia racconta un artista ancora tutto da scoprire. Lunedì 12 novembre alle 18 al Museo Novecento, Giovanni Iovane eSergio Risaliti, direttore artistico del museo, presentano al pubblico “Gustav Klimt” (Bompiani; 264 pagg), insieme allo storico dell’arte e presidente dell’Accademia di Belle Arti di Firenze Carlo Sisi e alla giornalista Laura Lombardi.

La monografia di Iovane e Risaliti, dedicata a uno dei più grandi maestri dell’arte moderna europea aiuta il lettore, attraverso la puntuale descrizione delle opere, a ricostruire l’evoluzione dell’arte del padre fondatore della Secessione viennese, le tappe salienti della sua carriera, le grandi commissioni, le vicende sentimentali, dalla giovinezza all’età matura fino agli ultimi anni di attività quando, non pago dei risultati raggiunti, cambiò stile per vivere una nuova fase creativa meglio nota come la stagione dello stile fiorito.

Ingresso libero, che non prevede l’accesso al percorso museale.