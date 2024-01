Guerritore porta Fellini alla Pergola

Ph Manuela Giusto

Monica Guerritore porta per la prima volta a teatro il celebre film di Federico Fellini Ginger & Fred, sul palco del Teatro della Pergola dal 30 gennaio al 4 febbraio. Lo spettacolo, di cui cura l’adattamento e la regia, lo interpreta con Massimiliano Vado e con Alessandro Di Somma, Mara Gentile, Nicolò Giacalone, Francesco Godina, Diego Migeni, Lucilla Mininno, Valentina Morini, Claudio Vanni. In scena, la storia di due ballerini di avanspettacolo d’altri tempi, per un’opera sulla fragilità e sulla televisione.

Afferma Monica Guerritore: «La mia non è una mera trasposizione scenica, ma una vera e propria rilettura ‘politica’ dell’intuizione felliniana oggi più che mai attuale. La battaglia di Fellini (non si interrompe così un’emozione) va oltre l’interruzione di un racconto, un film, che è un’opera finita e per questo intoccabile, ma mette l’accento soprattutto sulla potenza del bombardamento pubblicitario che trasforma lo spettatore in consumatore, rendendolo ignoto anche a sé stesso».

Una produzione Teatro della Toscana, Accademia Perduta/Romagna Teatri, Società per Attori.

30 gennaio – 4 febbraio | Teatro della Pergola

(martedì, mercoledì, venerdì, sabato, ore 21; giovedì, ore 19, domenica, ore 16)

Monica Guerritore, Massimiliano Vado in

GINGER&FRED

di Federico Fellini, Tonino Guerra, Tullio Pinelli

adattamento e regia Monica Guerritore

con (in o.a.) Alessandro Di Somma, Mara Gentile, Nicolò Giacalone, Francesco Godina, Diego Migeni, Lucilla Mininno, Valentina Morini, Claudio Vanni

scenografia Maria Grazia Iovine

costumi Walter Azzini

coreografie Alberto Canestro

light design Pietro Sperduti

regista assistente Leonardo Buttaroni

direttore allestimento Andrea Sorbera

foto Manuela Giusto

produzione Teatro della Toscana, Accademia Perduta/Romagna Teatri, Società per Attori

Durata: 1h e 30’, atto unico.

