Grillo Swing: nel nome di Spadaro e del vero spirito fiorentino

Domani all'Isolotto e domenica 28 luglio al Piazzale Michelangelo (ore 21.15, ingresso gratuito) gli ultimi due appuntamenti dello spettacolo a cura della Compagnia delle Seggiole: un tuffo nel passato alla ricerca di una comicità irriverente ma elegante

Ultimi due appuntamenti per Grillo Swing, le 10 serate dedicate al “Grillo Canterino” e alle canzoni di Odoardo Spadaro nelle Piazze di Firenze: lo spettacolo a cura dell'Associazione culturale Compagnia delle Seggiole nelle ultime settimane si è ripetuto ogni volta in una piazza diversa e domani (inizio ore 21,15, ingresso gratuito) toccherà alla piazza dell'Isolotto, domenica invece chiusura in grande stile al Piazzale Michelangelo.

Il Grillo Canterino è la trasmissione radiofonica che più di ogni altra rappresenta lo spirito fiorentino e che suscita ancora oggi negli ascoltatori un tuffo nel passato alla riscoperta di una comicità irriverente e diretta, ma elegante e intelligente come solo la tradizione locale può consentire.

Odoardo Spadaro rappresenta Firenze nel raffinato ambiente degli chansonnier del novecento. Artista che raramente viene ricordato, ma che ha portato Firenze nel mondo. Cantò le sue canzoni per portare la nostra città sui grandi palcoscenici internazionali e incarnò quella vena ironica, bonariamente beffarda, di un fiorentino sempre sorridente.