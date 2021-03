Grosseto, salvato un delfino spiaggiato

Operazione dei Vigili del Fuoco sulla spiaggia di Santa Liberata

Nella giornata dell’8 marzo, i vigili del fuoco di Grosseto sono intervenuti nel comune di Monte Argentario per soccorrere un delfino spiaggiato in un tratto di mare in località Santa Liberata a circa 50 metri dalla battigia. Gli operatori, giunti sul posto con personale SA (Soccorso Acquatico) e moto d’acqua, hanno raggiunto e posizionato il cetaceo su un telo per il trasporto feriti per accompagnarlo verso il largo. Dopo vari tentativi di liberazione falliti a causa dell'intenzione del delfino di ritornare verso la riva, l’animale in maniera autonoma riconquistava il largo.