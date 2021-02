Grosseto, i 105 anni dell'ex Questore Fernando Giusti

ph Facebook Vivarelli Colonna

Il sindaco Vivarelli Colonna è andato a fare gli auguri all'illustre concittadino che ha combattuto le Brigate Rosse

L'ex Questore Fernando Giusti oggi compie 105 anni e ha ricevuto la visita del sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna. Lo stesso primo cittadino posta su Facebook una foto dell'incontro assieme ad alcune belle parole che riportiamo alla lettera:

105 VOLTE FERNANDO



Oggi ho avuto il piacere di salutare Fernando Giusti, alla veneranda età di 105 anni.



Fernando è un pezzo di storia della comunità grossetana e del Paese. Ha lavorato in tutta l'Italia, occupando il prestigioso ruolo di Questore: da Fiume a Bari, da Trapani fino a Torino. Ha affrontato momenti durissimi, come quello del terrorismo delle Brigate rosse.



Fermandomi da lui per un momento conviviale ho anche avuto modo di scoprire che il figlio, Marco Giusti, è un grande critico cinematografico nonché uno degli ideatori dell'iconico programma di satira "Blob".



Ma Fernando è anche un grande amico di famiglia: durante l'incontro ho avuto modo di parlare con lui dei vecchi tempi, in particolare mi ha commosso ricordare con affetto l'appellativo "Fello" con cui veniva chiamato mio zio, Raffaello Cambi.



Poterlo salutare, ripercorrere la sua vita, è stato per me veramente un onore per me. Penso che Fernando Giusti sia una fonte d'ispirazione dalla quale prendere spunto e imparare. Ovviamente, gli faccio i miei migliori auguri.