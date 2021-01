Grave incidente in via della Robbia

Tributo di sangue domenica mattina in città

Questa mattina è avvenuto un grave incidente fra un autoveicolo e una bicicletta. Il passeggero è stato trasportato in ambulanza con a seguito delll'auto medica e successivamente ricoverato al pronto-soccorso.

I residenti dell'ultimo tratto di via della Robbia (prima dell'intersezione con viale Mazzini) lamentano da anni scarsa sicurezza stradale e resocontano annualmente il sinistro tributo di sangue agli incroci vari (via Nardi, via Varchi, viale Mazzini).

"Quel tratto di strada è una pista di decollo -denunciano i consiglieri Draghi e Sollazzo (quartiere 2)- troppo spesso i veicoli, nei giorni festivi o tarda notte percorrono il tragitto a forte velocità, talvolta bucando lo stop prima di entrare in viale Mazzini".