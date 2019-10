Grande preoccupazione per i lavoratori della Bekaert

Ancora una volta preavvisati di licenziamento dall'azienda. Una crisi insopportabile per gli operai e il tessuto territoriale

(DIRE) Roma, 13 ott. - "Al fianco dei lavoratori della Bekaert di Figline per mettere l'azienda di fronte alle proprie responsabilita' e trovare una soluzione rapida e certa a tutela di chi lavora". Cosi' in una nota congiunta i parlamentari Luca Lotti, Andrea Marcucci, Dario Parrini, Caterina Biti, Laura Cantini, Filippo Sensi del Partito Democratico. "Ancora una volta ci troviamo di fronte a un comportamento irresponsabile che mette a repentaglio professionalita', posti di lavoro e le vite di centinaia di persone", sottolineano i parlamentari democratici eletti in Toscana. "Abbiamo chiesto al Mise e alla sottosegretaria Alessia Morani di seguire da vicino e di mettere in atto ogni azione possibile per scongiurare un esito che sarebbe drammatico per le famiglie coinvolte e per tutto il territorio toscano, gia' colpito duramente da crisi aziendali". (Com/Tar/ Dire)