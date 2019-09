Un evento organizzato dalla storica Fattoria Palagiaccio

Un palcoscenico di prestigio come il “Chicago Gourmet 2019” al Millenium Park è la location dove verrà presentato in anteprima l’atteso evento della tradizione autunnale Toscana che nella sua nona edizione sarà arricchito anche da interessanti iniziative collaterali. Domenica 6 ottobre 2019 a Scarperia lo Special Guest arriverà da Washngton ed è Guy Mitchell, “White House Executive Chef in Tour”, il significato della presenza di un personaggio così carismatico è importante anche per ricordare il duecentesimo anniversario dell’apertura della Sede del Consolato Generale U.S.A. a Firenze (1819 -2019).

Alle ore 17 verranno premiati i vincitori del Food Blogger Contest, il concorso nazionale dal titolo: “Latti da mangiare 5.0”, dove gli Chef dei Social Network si confronteranno con le loro migliori ricette.

Alle ore 18,30 ci sarà la presentazione ufficiale della squadra “Palagiaccio Pallacanestro Femminile Firenze”, che quest’anno si è molto rinforzata e disputerà il Campionato Nazionale di Serie “B”.

Nella suggestiva cornice del “Palazzo dei Vicari” come da tradizione, Domenica 6 ottobre il momento più importante sarà alle ore 19, quando il Primo Cittadino di Scarperia e San Piero taglierà la prima forma di Gran Mugello Ubaldino produzione 2018, utilizzando le rinomate lame taglienti forgiate a mano dai Mastri Coltellinai di Scarperia.

Il Gran Mugello Ubaldino della Storica Fattoria Palagiaccio è un formaggio a pasta semicotta dal peso di kg 6-7, prodotto esclusivamente al Palagiaccio con il latte crudo delle mucche di fattoria e deve il suo nome al fatto che necessita di almeno un anno di stagionatura e affinatura nelle “Grotte Ubaldine” collocate in profondità proprio sotto il Torrione merlato del Palagiaccio. Questo caratteristico luogo è stato la residenza di Ser Ugolino da Senni, che come la Storia Medioevale ricorda, fu impavido Cavaliere e illustre membro della nobile casata degli Ubaldini ricordati da Dante nella Divina Commedia.

In un sito prestigioso e ricco di storia come il Palazzo dei Vicari saranno ospitate alcune eccellenze dell’artigianato mugellano che sono in forte sinergia come le lame dei Coltellinai Scarperiesi e i prodotti di nicchia della Storica Fattoria Palagiaccio. Scarperia, uno dei borghi più belli d’Italia, possiede ancora intatte alcune straordinarie unicità e l’evento del 6 ottobre sarà un’ occasione importante per rafforzare il processo di Internazionalizzazione del Made in Italy e in questo caso soprattutto del Made in Tuscany.