Google Digital Training: come avere successo sul web

Si terrà a Prato, il 30 maggio, il “Google Digital Training”, l’iniziativa che nasce per aiutare le imprese del territorio ad avere successo sul web, grazie alla collaborazione tra la Camera di Commercio di Prato, Google e Unioncamere.

Una giornata di attività gratuite messe a disposizione delle piccole e medie imprese che prevede: il corso di formazione “La tua Impresa in Digitale”, alle ore 10.00, e il servizio di “Digital Check-up” personalizzato, con sessioni continue della durata di 20 minuti dalle 14.00 alle 18.30.

Il corso gratuito di formazione “La tua Impresa in digitale” ha l’obiettivo di aiutare i partecipanti a sviluppare un’efficace presenza online e utilizzare gli strumenti di promozione digitale per raggiungere nuovi clienti. Gli imprenditori che parteciperanno potranno acquisire le competenze necessarie per creare un sito web, posizionarsi sulle mappe online, avviare un e-commerce, utilizzare gli strumenti di promozione digitale e sfruttare al meglio i dispositivi mobili.

Con il servizio gratuito di “Digital Check-up” sarà possibile spiegare le proprie esigenze a un esperto, che aiuterà l’impresa a impostare la strategia digitale più adatta alla propria attività. La priorità è chiara: ascoltare le esigenze degli imprenditori, capire le loro difficoltà nel processo di trasformazione e offrire strumenti capaci di portare a un vero miglioramento.

La sinergia tra Camere di Commercio, Unioncamere e Google, nasce da un’idea semplice: molte PMI non hanno una presenza significativa sul web, e perdono così un’occasione importante per farsi conoscere. Dalla bottega artigiana alla cantina vinicola, dalla fabbrica di imballaggi al forno tradizionale, dalla cartoleria allo studio di design, avere un sito internet e comparire sulle mappe, essere riconoscibili sui social network e sui motori di ricerca sono opportunità di crescita uniche per qualunque tipo di azienda. Continuando a concentrarsi su quello che sanno fare meglio, oggi ogni impresa può diventare una “impresa digitale”.

I numeri del progetto confermano la grande opportunità offerta dal digitale. Secondo una recente ricerca, il 57% degli imprenditori che ha partecipato alla formazione proposta da Google nel 2017, ha dichiarato una crescita della propria attività, il 21% un aumento del fatturato, il 24% di aver aumentato le vendite. Un’azienda su 10 ha subito assunto persone con competenze digitali, mentre il 30% dei partecipanti ha espresso l’intenzione di farlo entro 6 mesi dalla fine del corso.

“Questa iniziativa, realizzata con la collaborazione di Google e Unioncamere, rappresenta la conferma dell’impegno della Camera di Commercio di Prato nel diffondere la cultura dell’innovazione digitale e favorire la digitalizzazione delle imprese del territorio pratese. – commenta Luca Giusti, Presidente della Camera di Commercio di Prato – Le competenze digitali sono fondamentali per la crescita delle nostre aziende, perché offrono l’opportunità di ampliare il proprio mercato.”

L’iniziativa si svolgerà il 30 maggio 2018 (dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:30) in Camera di Commercio di Prato.

Tutte le informazioni su come iscriversi sono disponibili su www.digitaltraining.it.