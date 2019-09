Glue Alternative Concept Space: i live di ottobre e novembre

Sabato 5 ottobre il concept space di Campo di Marte inaugura la decima stagione con gli Street Clerks e una grande festa

Non è facile per un live club resistere al susseguirsi delle stagioni. Il Glue Alternative Concept Space ci è riuscito solo grazie alla formula “da soli si va più veloci, ma insieme si va più lontano”. Anche quest’anno infatti, il Glue ospiterà gruppi nazionali ed internazionali, seguendo una linea “indie” con un occhio al cantautorato italianoe alle tante realtà fiorentine. Ai concerti seguiranno dj set selezionati che terranno il pubblico “incollato” alla pista.



Non mancherà però una forte attenzione al tema ambientale, con l’intenzione di coinvolgere sempre di più le tante associazioni locali che si impegnano ogni giorno attraverso azioni di raccolta fondi e donazioni.



PROGRAMMA – MUSICA LIVE OTTOBRE 2019

SABATO 5 OTTOBRE – STREET CLERKS

Fiorentini attivi dal 2007, si affermano in tutta Italia per l'impatto live e, nel 2013, conoscono Alessandro Cattelan grazie alla partecipazione ad X-Factor 7, dal 2014 sono Resident Band del programma "E poi c'è Cattelan" in onda su Skyuno. A seguire super aftershow party con Dr Lorenz djset per inaugurare la nuova stagione con una grande festa!



Sabato 12 – JULIE’S HAIRCUT

Sabato 19 – PERMANENT JOY DIVISION TRIBUTE

Sabato 26 – EILEEN SOL + LE PIETRE GIGANTI + ZAMBRA

Mercoledì 30 – ELIMINATORIA ROCK CONTEST

Giovedì 31 – HALLOWEEN PARTY W/ BRAIN SHAKE AC/DC TRIBUTE

NOVEMBRE 2019

Sabato 2 – RONIN

Sabato 9 – THE GOTOBEDS

Giovedì 14 – ELIMINATORIA ROCK CONTEST

Sabato 16 – BIRTHH

Sabato 23 – TBD

Giovedì 28 – SEMIFINALE ROCK CONTEST