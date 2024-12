Gli Youtuber Ninna e Matti a Firenze il 22 dicembre

Coppia di youtuber amatissima da milioni di bambini, Ninna e Matti sono pronti a uscire dagli schermi per approdare, domenica 22 dicembre, sul palco del Teatro Cartiere Carrara di Firenze, nell’ambito del Super Tour.Accompagnati da dieci performer e ballerini, Ninna e Matti regaleranno nuove emozioni con uno show in cui non mancheranno scherzi, piccoli imprevisti e momenti indimenticabili. Per venire incontro alle tante richieste, sono previsti due spettacoli, alle ore 15 e alle ore 18. I biglietti (da 35 a 48 euro compresi diritti di prevendita) sono disponibili online sul sito ufficiale del teatro www.teatrocartierecarrara.it, su www.bitconcerti.it e www.ticketone.it, oltre che nei punti prevendita di Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita).Le risate sono assicurate per grandi e piccini in compagnia di Ninna, Matti, Samantha, Pippo e tutti i loro amici: uno spettacolo ritmato e family friendly che farà divertire appassionare.Con tre milioni e mezzo di iscritti ai loro canali social e oltre un miliardo di visualizzazioni, Ninna e Matti amano condividere, attraverso coinvolgenti video, le loro pazze avventure, dando vita a delle mini serie.

Il loro obiettivo principale è trasmettere messaggi positivi e gioiosi a milioni di bambini e ragazzi.Ninna e Matti sono stati voluti da Papa Francesco per cantare allo Stadio Olimpico di Roma lo scorso maggio, in occasione della Giornata Mondiale dei Bambini (World Children’s Day), davanti a 50mila bambini provenienti da tutto il mondo.I due creators, innamorati fin dai tempi della scuola, spaziano dal mondo del web a quello della musica e della TV: nel 2023 li abbiamo visti, nei panni di co-conduttori, allo Zecchino d’Oro e sempre nel 2023 è uscito il loro primo brano, “La sfida contro il tempo” (11 milioni di views su YouTube), seguito da “Sognare”, “Ricreazionologia”, “Ninna Nanna”, “Il Love” ed “Emergenza Colori”, fino alla hit estiva “Gelato” feat.

Stefano & Ilary, pubblicata lo scorso giugno. E ancora, tre apprezzatissimi libri pensati per avvicinare i bambini alla lettura, disponibili nel loro shop ufficiale autografati.Il Super Tour è prodotto da Vincenzo Spinelli per Whatthefactory, Stefano Francioni Produzioni, Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci.Info spettacoli Teatro Cartiere Carrara – via Fabrizio De André angolo Lungarno Aldo Moro – FirenzeInfo tel. 055.6504112 – www.teatrocartierecarrara.itBigliettiPoltronissima 48 euroI Poltrona 40 euroII Poltrona 35 euroPrevenditeBitconcerti www.bitconcerti.it (tel.

055.667566)Ticket One www.ticketone.it (tel. 892.101)Nei punti prevendita di Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it (tel. 055.210804)