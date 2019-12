Gli eventi in città nel calendario di Pitti Uomo

Showcooking di Simone Finetti per Sseinse. The Fashion Night 2020 al Ristorante B-Roof. Il Lifestyle sustainaible all'Hotel Lungarno

Le collezioni moda e lifestyle uomo per l’Autunno-Inverno 2020-2021 dal 7-10 gennaio 2020, invadono tutta Firenze, uscendo fuori dalle mura della Fortezza da Basso.

Tra gli eventi speciali di Pitti Uomo 97, il marchio finlandese Fiskars, noto in tutto il mondo per i suoi oggetti e strumenti di qualità per la casa e il giardinaggio – tra cui le famose forbici con impugnatura arancione – lancerà la sua prima collezione di abbigliamento e accessori disegnata da Maria Korkeila. Finalista al Festival International de Mode et de Photographie di Hyères e vincitrice del premio Schiaparelli 2017, la textile e fashion designer finlandese ha creato 11 look unisex in stile workwear-meets-streetwear, realizzati con materiali biologici, riciclati e pelle vegana, che saranno presentati a Palazzo Pucci il 7 gennaio 2020, all’interno della serie di eventi “Palazzo Finlandese”, lanciata da Juni Communications e SSAW Magazine.

TRAILBLAZER

Nei giorni di Pitti Uomo 97 Chiara Boni presenta la sua prima collezione maschile, TRAILBLAZER Chiara Boni, in scena nella sua nuova Boutique di Firenze. La capsule di 4 must-have è prodotta interamente in Italia con un approccio autenticamente sostenibile.

CELEBLUEATION di Renato Balestra apre alla Fondazione Zeffirelli

La mostra antologica di 300 sketch, disegni e abiti di Renato Balestra, scelti personalmente dal couturier internazionale che ha vestito con eleganza regine, principesse, first lady e personalità internazionali, apre alla Fondazione Zeffirelli l’8 gennaio. L’esposizione racconta la storia del mito, del personaggio e dell’artista eclettico dietro alla fashion house italiana che è riuscita a mantenere viva la tradizione familiare, coniugandola a una forte struttura gestionale.

STUDIO 24: UNA CHIAMATA PER IL TALENTO il concorso di Istituto Marangoni Firenze

In occasione di Pitti Uomo 97, Istituto Marangoni Firenze presenta un concorso unico, offrendo ai giovani talenti l’opportunità di sviluppare ed esporre in una prestigiosa location fiorentina le loro migliori creazioni di arte / moda.

The Fashion Night 2020

Anche questo Gennaio torna The Fashion Night, l’appuntamento dedicato al gusto e alla moda che si tiene al ristorante panoramico B-Roof del Grand Hotel Baglioni di Firenze (piazza dell'Unità Italiana, 6).

Una serata in cui l'arte culinaria e la creatività si uniranno alla bellezza di Firenze per una chiusura davvero suggestiva di quella che è tra le Fashion Week più importanti al mondo. Il tema di quest’anno, Contaminazioni - West Meets East, si traduce nel fenomeno globale delle influenze orientali e occidentali che si uniscono. La confluenza deliberata e armoniosa di queste prospettive opposte si traduce in un sofisticato incontro culturale, creando una visione fresca e stimolante che sarà visibile nelle collezioni presentate dagli stilisti della LABA e nei piatti sapientemente elaborati dallo Chef Richard Leimer - B Roof. L'appuntamento, alla sua quarta edizione, nasce dalla collaborazione tra la Libera Accademia di Belle Arti di Firenze e la kermesse Moda@Baglioni e intende mostrare tutto il potenziale di un territorio in cui si coltivano giovani talenti. La serata è rigorosamente a numero chiuso e su invito.

Sseinse

Il brand internazionale di casualwear Uomo, prosegue la sua recente tradizione di incontro tra moda e food, iniziata lo scorso giugno con la presenza in fiera di Ciro Oliva di Concettina ai Tre Santi, invitando a Firenze un altro giovane e dirompente chef italiano. Il brand celebra ancora una volta, in questo modo, l’unione culturale tra due settori d’eccellenza che fanno grande nel mondo il nostro Paese. Simone Finetti, giovane punta di diamante della cucina italiana, sarà presente in Fortezza da Basso il 7 ed 8 gennaio 2020 presso l’area espositiva del brand e stupirà gli ospiti di Sseinse con uno dei suoi esclusivi showcooking. Simone nasce a Lugo di Romagna nel 1989 e diventa popolare grazie alla sua partecipazione alla quarta edizione di Masterchef Italia. Amato dal pubblico, che ne apprezza spontaneità e simpatia, torna su Sky nel 2018 per MasterChef All Stars e, nel contempo, inizia un percorso professionale e mediatico che lo porta a rappresentare all’estero la nostra cucina. Frequenta la scuola di alta cucina Alma di Gualtiero Marchesi per poi specializzarsi con Giacinto Rossetti e poi con Max Mascia e Valentino Mercattilii, professionisti di assoluto livello e gestori di ristoranti tre stelle Michelin famosi in tutto il mondo. Simone Finetti partecipa con regolarità a Detto Fatto di Raidue presentando al pubblico le migliori ricette romagnole con un focus sulla pasta, piatto di cui è maestro, ed ha di recente presentato il suo primo libro “Heroes, gli inconsapevoli eroi della cucina” edito da Hoepli. Gli showcooking fiorentini di Simone Finetti avverranno nei pomeriggi del 7 e 8 gennaio presso lo stand Sseinse sito nel viale di Cortile Arsenale.

Il Nostro Lifestyle… Sustainaible

Quattro aziende artigiane legate dalla stessa passione e ognuna con la propria individualità, sempre pronte a innovare e creare prodotti unici e personalizzati, presentano “Il Nostro Lifestyle… Sustainaible” l'8 gennaio 2020, (18.30-21.00) all'Hotel Lungarno, in Borgo San Jacopo 14. Quattro aziende che si conoscono da tempo decidono di utilizzare il tessuto H.O.P.E di Vitale Barberis Canonico, dando così nuova vita alle rimanenze della sartoria e creando, grazie alla loro creatività ed esperienza, prodotti unici e sostenibili. Sono: