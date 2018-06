Gli Azzurri si ritirano dal torneo?

A seguito delle modifiche del regolamento del Calcio Storico votate 10 giorni fa in Palazzo Vecchio

Cambiano le regole del gioco a 20 giorni dal torneo, ma il colore azzurro non vuol sottostare e minaccia di non scendere in campo sabato prossimo nella sfida contro i Rossi. In risposta il regolamento prevede pesanti sanzioni, tra cui la revoca della sede e dei contributi.

Unico a intervenire in difesa della presa di posizione del quartiere di Santa Croce Francesco Torselli, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale, che ha anche votato contro alle modifiche del regolamento del Calcio Storico, dieci giorni fa in Palazzo Vecchio: “Nardella e il PD dopo aver rovinato tutta Firenze, hanno rovinato anche il Calcio Storico con decisioni assurde, per rimediare alle quali, hanno usato ‘toppe’ ancora più assurde. Per fortuna, quello di quest’anno, sarà l’ultimo torneo organizzato da Nardella, Pierguidi e Vannucci...”