GKN: il ministro del Lavoro incontra il sindaco di Campi

GALLUZZO (FIRENZE) - C'era anche il sindaco di Campi Bisenzio, Emiliano Fossi, al Galluzzo dove nella serata del 7 settembre, appena trascorsa, il ministro del Lavoro Andrea Orlando ha partecipato al Festival Metropolitano dell'Unità, intervistato da Cristina Di Domenico caporedattrice Rai Toscana.

Tra gli argomenti, e non poteva essere diversamente, la questione della GKN con la mannaia dei licenziamenti su oltre 400 lavoratori. Fossi ha fatto anche una breve apparizione sul palco. Di certo la questione GKN è ben presente sul tavolo del Governo anche se la soluzione non pare al momento affatto semplice perché la società non avrebbe intenzione di tornare indietro sulla sua decisione che rischia di causare una profonda frattura nel tessuto sociale dell'area metropolitana fiorentina.

Tra i vari spunti emersi dalla serata, organizzata dal Pd fiorentino (presenti naturalmente due galluzzine come Serena Perini Presidente del Quartiere 3 e Letizia Perini consigliera comunale e metropolitana di Firenze), il ministro Orlando che cita La Pira ("La povertà non è una colpa, diceva uno dei più grandi sindaci della storia di questa città... Scriviamolo all'ingresso dei circoli del Partito Democratico") e lo stesso titolare del Dicastero del Lavoro che guarda deciso al post pandemia: "Allora si dovranno individuare priorità precise... E qui si deciderà il futuro del Partito Democratico".