Giuseppe Zucco vince 66^ edizione 'Premio Ceppo Racconto'

Pistoia, 8 maggio 2022 –E’ Giuseppe Zucco il vincitore della 66^ edizione del “Premio Ceppo Racconto” con Ipoteri forti (NN Editore 2021).

Lo scrittore è stato premiato oggi alle 12.30 a Pistoia, alla Biblioteca San Giorgio, Auditorium Terzani, conl a votazione in diretta della Giuria dei Giovani Lettori Under 35. Ha ricevuto il Premio da Paolo Fabrizio Iacuzzi, direttore e presidente del Premio Letterario Internazionale Ceppo.

La cerimonia si è svolta alla presenza di Alessandro Tomasi, sindaco del Comune di Pistoia, Federica Fratoni, Consiglio regionale della Toscana e Lorenzo Zogheri, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia.

Giuseppe Zucco (Locri, Reggio Calabria, 1981) lavora come regista alla Rai. Ha esordito con un racconto nell’antologia L’età della febbre (Minimum fax 2015). Ha pubblicato una raccolta di racconti, Tutti bambini (Egg, 2016), e un romanzo, Il cuore è un cane senza nome (minimum fax, 2017).

Gli altri finalisti erano: Eleonora Marangonicon E siccome lei (Feltrinelli, 2020) e Francesca Marciano con Animal Spirit (Mondadori, 2021).

Sono state inoltre premiate, con buoni libro della Libreria Lo Spazio Pistoia offerti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia, le migliori recensioni sui libri dei tre scrittori finalisti eseguite dalla Giuria dei Giovani Lettori per il Premio Laboratorio Ceppo Giovani Racconto.

Il Premio prosegue mercoledì 11 maggio (ore 15) e giovedì 12 maggio (ore 10) al Teatro Mauro Bolognini di Pistoia con Fabrizio Silei – Premio Ceppo per l’Infanzia e l’Adolescenza che terrà la Lettura dal titolo Raccontami una storia… vera!

Fabrizio Silei nato a Firenze nel 1967 vive a Pescia (Pistoia). È scrittore, artista, scultore, illustratore e designer. Pluripremiato in Italia e all’estero, nel 2014 ha vinto il Premio Andersen come miglior autore. Nel 2018 con L’università di Tuttomio (2017)è stato finalista al Premio Strega Ragazze e Ragazzi. Nel 2019 ha esordito nel giallo con Trappola per volpi cui è seguito La rabbia del lupo (Giunti, 2021).

Domenica pomeriggio 12 giugno il vincitore del “Premio Ceppo Racconto” sarà a Firenze, a Villa Bardini, ospite del Festival “La città dei lettori”, progetto di Fondazione CR Firenze e Associazione Wimbledon, diretto da Gabriele Ametrano, in un incontro con Paolo Fabrizio Iacuzzi e Luca Ricci.

La 66^ edizione del Premio Letterario Internazionale Ceppo, il primo premio italiano dedicato al racconto, diretto e presieduto da Paolo Fabrizio Iacuzzi, è realizzata con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e grazie al patrocinio del Consiglio regionale della Toscana, nell’ambito della Festa della Toscana, e del Comune di Pistoia con la Biblioteca San Giorgio per il Progetto Pistoia Città che legge. L’iniziativa aderisce a “Il Maggio dei Libri 2022”.

La Giuria Letteraria

La Giuria Letteraria diretta da Paolo Fabrizio Iacuzzi e presieduta da Luca Ricci (Premio Ceppo Racconto 2018) è composta da: Alberto Bertoni, Martha Canfield, Benedetta Centovalli, Milo De Angelis, Giuliano Livi, Fulvio Paloscia, Filiberto Segatto, Andrea Sirotti, Ilaria Tagliaferri, Gabrio Vitali.

Sostegni e patrocini

Il Premio Letterario Internazionale Ceppo ha il patrocinio del MIBAC, la compartecipazione del Consiglio Regionale della Toscana (Festa della Toscana) e del Comune di Pistoia-Biblioteca San Giorgio. È realizzato grazie al sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio Pistoia e Pescia, con il contributo di Fondazione Chianti Banca, Amici di Leone Piccioni, Berni Pistoia Ceramica, Giorgio Tesi Group (Discover Pistoia), Collezione d’arte Villa Celle di Giuliano Gori, I quaderni di Via del Vento, Festival Città dei Lettori Firenze, Fango Radio, SuccedeOggi, Multideco.