Giuseppe Conte, la lezione di oggi all'Università di Firenze: il video

Lezione per gli Studenti della Scuola di Giurisprudenza - professor Giuseppe Conte

L'ex premier nel pomeriggio è tornato in cattedra accolto con calore dal rettore Dei. Nelle prossime ore dovrebbe chiarirsi il suo futuro politico

VIDEO. C'era grande attesa per il ritorno di Giuseppe Conte all'Università di Firenze in qualità di insegnante. Oggi 26 febbraio l'ex premier è tornato in cattedra tenendo una lezione su "Tutela della salute e salvaguardia della economia. Lezioni dalla pandemia".

Nelle prossime ore si deciderà il futuro politico di Conte: sarà il leader del Movimento 5 Stelle, come auspicato da Beppe Grillo che in queste ore si trova a Roma?