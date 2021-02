Conte, oggi prima lezione all'Università ma sarà capo dei grillini?

Firenze: l'ex premier ritorna in Ateneo e alle 15,30 parlerà agli studenti della Scuola di Giurisprudenza. Intanto Grillo lo "chiama" alla guida dei 5 Stelle: domenica a Bibbona la riunione decisiva?

Oggi venerdì 26 febbraio il professor Giuseppe Conte, in occasione del suo rientro in Ateneo dopo la conclusione dell'aspettativa obbligatoria, incontrerà il rettore Luigi Dei in rettorato e successivamente terrà una lezione per gli studenti della Scuola di Giurisprudenza in diretta video streaming – senza pubblico presente - (ore 15.30).

La lezione sarà trasmessa su YouTube, su VIMEO e sulla pagina Facebook del Dipartimento di Scienze giuridiche.

Intanto a Roma Beppe Grillo sta cercando di aprire la strada a Giuseppe Conte come futuro leader del Movimento e domenica a Bibbona, dove il leader pentastellato possiede una villa, è in programma una riunione forse decisiva in questo senso.

AGGIORNAMENTO. "Bentornato a Firenze Presidente Giuseppe Conte e buon rientro a lavoro all'Università degli Studi di Firenze". Così il presidente della Toscana Eugenio Giani saluta l'ex premier tornato in città.