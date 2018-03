Giudice sportivo: una giornata di squalifica a Francesco Caputo.

Salterà la gara con il Venezia al Carlo Castellani di Empoli

Sono stati resi noti i provvedimenti del giudice sportivo a margine della nona giornata di ritorno della Serie B ConTe.it. Per quanto riguarda gli azzurri, Francesco Caputo, diffidato e ammonito nella gara di domenica contro la Virtus Entella, è stato squalificato per turno e salterà la gara contro il Venezia. Al numero 11 azzurro è stata inoltre comminata un´ammenda di € 1.500,00 "per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria".





Fonte: Empoli Fc