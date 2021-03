“Giù le zampe”, Livorno dalla parte degli animali

Canile comunale gratuito per gli animali di donne vittime di violenza e quelli maltrattati

Livorno, 10 marzo 2021 - Con lo slogan “Giù le zampe”, nell’ambito delle iniziative per la Giornata Internazionale delle Donne, l’assessorato alla Tutela Animali del Comune di Livorno offre il proprio contributo alla lotta contro la violenza di genere, oltre che alla lotta contro i maltrattamenti agli animali domestici.

Come?

Offrendo di ospitare gratuitamente, per tutto il tempo necessario, al canile municipale “La cuccia nel bosco”, gli animali delle donne vittime di violenza che chiedano protezione per lasciare la casa di partner violenti, o comunque abbiano necessità di mettere al riparo dai maltrattamenti l’animale stesso.

Il tutto deve passare attraverso la rete dei centri antiviolenza di Livorno, in quanto le donne, per accedere al servizio, devono essere inserite in un percorso di tutela a tutto campo.

Come spiega la vicesindaca Libera Camici, che ha sia la delega alle Pari Opportunità, che alla Tutela Animali, spesso nei casi di violenza domestica e di stalking i partner abusatori minacciano di ferire o uccidere (o feriscono e uccidono) l’animale domestico per indurre la partner a restare, per punire la compagna che se ne sta andando o come metodo coercitivo per farla tornare a casa.

In altre parole si minaccia o maltratta l’animale domestico per ammonire la vittima umana, prospettandole di essere la prossima della lista. Non a caso le donne vittime di violenza intrafamiliare che hanno animali, solitamente non se ne vanno di casa per non lasciare il pet in balia del partner abusatore .

Tale dinamica, quando si verifica, impedisce d’intervenire in modo tempestivo per salvare la vita delle vittime umane (donne e minori) coinvolti nell’abuso.

In questi casi l’unico modo per convincere le donne a lasciare il proprio animale è saperlo al sicuro in un rifugio per animali.

"Il maltrattamento di animali in ambito domestico oltre che una condotta da condannare di per sé – spiegano dall’ufficio Tutela Animali - costituisce un preciso indice di pericolosità per le donne e i minori presenti in famiglia che sono esposti ad atti violenti da parte del partner. Violenza di genere e violenza di specie hanno la stessa origine e la stessa natura. Per questo abbiamo ritenuto opportuno mettere a disposizione in maniera gratuita all'interno del nostro canile comunale dei box per ospitare gli animali delle donne che necessitano di mettersi in salvo e di salvare i propri affetti, nella consapevolezza che solo la tempestività e la rete possano fermare la prevaricazione, l'abuso e il femminicidio".

Per questo l’Amministrazione Comunale si propone di far conoscere questo nuovo servizio, al quale si potrà accedere attraverso la rete dei centri antiviolenza di Livorno e che traccia un filo che va alla violenza di genere alla violenza di specie: il Canile Comunale di Livorno si propone dunque come rifugio per animali di donne vittime di violenza ma anche per animali vittime di violenze.

Da segnalare che il Comune ha riunito in una pagina del sito istituzionale i recapiti di riferimento dei soggetti che a Livorno possono intervenire in casi di violenza o stalking https://www.comune.livorno.it/sociale/stop-alla-violenza-contro-donne-stop-allo-stalking

e grazie ai quali si può accedere anche a questo specifico servizio di tutela animali.

Numeri che si aggiungono al numero italiano di emergenza 113 e a quelli specifici delle Forze dell’Ordine.



CENTRO ANTIVIOLENZA IPPOGRIFO, c/o Centro Donna del Comune di Livorno Largo Strozzi 3 Livorno

Telefono 0586-90053

Per emergenze: 320-9624006 collegato al 1522.

e-mail: ippogrifo@alicia.it



SPORTELLO VIS PROVINCIA DI LIVORNO

Telefono: 0586 257229

Per emergenze: 334 168 0105

Mail : sportellovis@provincia.livorno.it



ASSOCIAZIONE RANDI

Per contatti ed emergenze: 3392785450

e-mail: associazionerandi@gmail.com

sito web: www.associazionerandi.org su cui è attivo un servizio di messaggeria WhatsApp istantanea multilingue