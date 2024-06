Gioventù FdI: inchiesta di Fanpage fa arrabbiare Meloni

Fanpage.it ha pubblicato l’inchiesta "Gioventù Meloniana", realizzata dal team Backstair e disponibile in Creative Commons. Purtroppo, molti organi di stampa hanno censurato questo lavoro informativo.

“È importante che i cittadini di una Repubblica democratica e antifascista siano consapevoli di ciò che accade in Gioventù Nazionale, un organismo direttamente connesso a Fratelli d’Italia, che oggi sappiamo, grazie all’inchiesta di Fanpage, essere un vivaio nel quale vengono allevati giovani neofascisti per andare a popolare le segreterie politiche del partito della Presidente Giorgia Meloni.” Ad affermarlo è Irene Galletti, presidente del gruppo Movimento 5 Stelle in Toscana, che Essere fascisti in Italia, per adesso, è ancora un reato.

In queste ore l’Europa, se non sta guardando con scandalo e imbarazzo il nostro governo, sta certamente ridendo di noi. Il fascismo è una piaga della storia, un cancro che per vent'anni ha causato morte e distruzione in diversi continenti. Se Meloni non è in grado di rimediare all’imbarazzo che le schiere più estremiste del suo partito stanno provocando al Paese, è meglio che ponga fine a questo governo degli orrori” conclude Galletti.