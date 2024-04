Giovane di 23 anni muore lavorando in una carrozzeria

Nuovo morto sul lavoro in Toscana, a perdere la vita è stato un 23enne a Montepulciano, in una carrozzeria. Pare che il giovane sia stato colpito al petto da un tubolare in ferro ma la dinamica del terribile incidente è tutta da chiarire. Sul posto giunto anche l'elisoccorso della Regione Toscana.

Il presidente del Consiglio regionale, a nome dell’Assemblea legislativa, esprime il cordoglio per la morte del giovane operaio ed esprime vicinanza alla famiglia, agli amici e ai colleghi di lavoro della vittima.

Secondo il presidente, si fa sempre più urgente l’adozione di iniziative capaci di contrastare e azzerare il fenomeno delle continue morti sul lavoro facendo riferimento anche ai drammatici fatti avvenuti a Firenze, in via Mariti, e sull’Appennino bolognese nella centrale idroelettrica del lago di Suviana.