Giorno del Ricordo contro l'orrore delle foibe: le iniziative toscane

Lunedì 10 febbraio sarà dedicato alle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano dalmata. Dall'11 al 15 febbraio professori e studenti toscani con una delegazione della Regione e degli Istituti storici della Resistenza visiteranno i luoghi della vergogna. Bandiere a mezz'asta in Palazzo Vecchio. Polemiche di Forza Italia per una mostra di vignette vietata nei Quartieri, Serena Perini (Q3) replica

Lunedì 10 febbraio ricorre il Giorno del Ricordo dedicato alle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano dalmata. La solennità è stata istituita nel 2004 per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre di istriani, fiumani e dalmati nel Secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.

Su disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri, valevole per tutto il territorio nazionale, lunedì prossimo 10 febbraio, proprio in occasione di questa ricorrenza nei Comuni italiano saranno esposte a mezz’asta le bandiere italiana, europea e della città stessa. Palazzo Vecchio ha comunicato questa disposizione con una nota ufficiale.

A Firenze, "anticipo" sabato 8 febbraio, alle 17, presso la Sala Polivalente di piazza Stazione, 4: Franco Biloslavo dell'associazione esuli giuliani presenta il libro “Non se poveda star” proprio in occasione della Giornata del Ricordo 2020. La presentazione è organizzata da Giorgio Laici e dall’associazione delle comunità istriane che sarà anche moderatore dell'incontro. Oltre all'autore parteciperanno Ruggero Bonciani, testimone dell'esodo, il presidente del Consiglio comunale di Firenze, il vice presidente vicario del Consiglio comunale di Firenze, molti consiglieri comunali. Ingresso libero.

Ancora a Firenze, sono state presentate questa mattina a Palazzo Vecchio le iniziative per il Giorno del Ricordo di Forza Italia Firenze e del movimento Centrodestra universitario studenti per le libertà. Il capogruppo di Forza Italia Jacopo Cellai, il responsabile di Centrodestra universitario studenti per le libertà, il capogruppo del partito al Q4, il coordinatore per il Q3 e la responsabile cultura di Forza Italia Firenze hanno annunciato che lunedì 10 febbraio alle ore 12 il gruppo consiliare, gli eletti nei quartieri e il coordinamento cittadino saranno presenti in Largo Martiri delle Foibe per apporre una corona.

C'è anche una polemica. Come riporta l'Agenzia Dire, Cellai ha sottolineato che "i consigli di quartiere hanno negato l'autorizzazione ad ospitare la mostra di vignette di Krancic", iniziativa promossa da Forza Italia Firenze. "Ciò è avvenuto con motivazioni diverse, ma con un identico risultato: vietare la mostra". A Firenze, rileva Cellai, "il ricordo di questa strage di italiani resta un evento di serie B. Ed è un peccato che non ci sia stato un adeguato approfondimento, come viene fatto ad esempio per il Giorno della Memoria".

Sempre riportato dall'Agenzia Dire, si registra l'intervento della Presidente del Quartiere 3, Serena Perini: "Da Forza Italia non è arrivata nessuna richiesta ufficiale per la mostra sulle foibe", iniziativa "in realtà denigratoria nei confronti di presidenti della Repubblica, esponenti dell'Anpi e del Pd. La richiesta della mostra - spiega - mi è stata fatta su Whatsapp: nessuna richiesta ufficiale è arrivata all'ufficio di presidenza del quartiere. Neanche tramite e-mail", precisa. Quando poi "ho chiesto di visionare le vignette della mostra, rifiutate anche da altri quartieri, mi sono resa conto che si trattava di vignette denigratorie" di Quirinale, Anpi e Partito democratico. "Non è una questione di censura" come hanno sostenuto i forzisti, "ma di educazione e di buon senso. Qualità che mancano ai consiglieri di Forza Italia".

La mostra di vignette di Krancic, per iniziativa del movimento Centrodestra universitario studenti per le libertà, da lunedì 10 febbraio sarà invece esposta al polo universitario di Novoli, nella facoltà di Economia e commercio.

Anche il Comune di Empoli vuole ricordare quelle vittime. L'amministrazione empolese ricords che dall'11 al 15 febbraio 2020 25 insegnanti e 52 studenti di scuola superiore, accompagnati da una delegazione della Giunta e del Consiglio Regionale della Toscana, dai rappresentanti della rete toscana degli Istituti storici della Resistenza e dell'età contemporanea, visiteranno Redipuglia, Trieste, Gonars, Basovizza, Fiume, Pisino, Laterina e Renicci di Anghiari. Fra questi anche quattro studenti delle scuole empolesi: Iti ‘Ferraris Brunelleschi’ e liceo ‘Pontormo’. Si tratta del viaggio che conclude la seconda edizione del progetto "Per la storia di un confine difficile. L'alto Adriatico nel Novecento". Durante il viaggio il gruppo incontrerà studiosi e testimoni, istituzioni e realtà associative. A Fiume, in Croazia, i ragazzi potranno dialogare con studenti della scuola italiana.

Al termine di questo viaggio il presidente del Consiglio Comunale di Empoli, Alessio Mantellassi, delegato del sindaco Brenda Barnini alla cultura della memoria, ha organizzato un incontro con i 4 studenti e i due insegnanti che hanno partecipato alla trasferta nelle terre di Istria per riflettere su questa esperienza formativa e su quella vicenda storica.

L’incontro è in programma mercoledì 19 febbraio alle 18 nella sala del Consiglio, sono invitati tutti i consiglieri comunali.

Il Comune di Scarperia e San Piero non intende né dimenticare né affossare il ricordo di una delle pagine più nere della storia dell’Italia contemporanea. Lunedì 10 Febbraio alle ore 9:00, in occasione del Giorno del Ricordo, presso la lapide collocata ai giardini pubblici lato Viale Kennedy a Scarperia si terrà la commemorazione degli italiani gettati nelle foibe in Istria dal 1943 al 1945, con la presenza del Sindaco Federico Ignesti delle altre autorità e degli alunni dell’Istituto Comprensivo di Scarperia e San Piero.

La lapide commemorativa fu inaugurata dal Commissario Prefettizio nel 2014, in attuazione della decisione assunta dal Consiglio Comunale dell’ex Comune di Scarperia nell’anno precedente. La lapide é stata oggetto di ripetuti atti di vandalismo sia alla fine del 2015 che durante le festività natalizie del 2017. Un fatto gravissimo al quale l’Amministrazione Comunale ha risposto con prontezza recuperando e ricollocando la lapide in tempi brevi per dare un messaggio chiaro alla popolazione e con la speranza che gli artefici di questi atti vandalici possano assistere alla risposta del paese nei confronti del loro vergognoso gesto e che tali episodi non si ripetano mai più.

La memoria delle vittime delle foibe e degli italiani costretti all'esodo dalle ex province italiane della Venezia Giulia, dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia è un tema che ancora divide. Eppure anche quelle persone meritano, esigono di essere ricordate. Perché solo la memoria di quanto accaduto può impedire che le atrocità del passato possano ripetersi ancora.

L’amministrazione Comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare alla commemorazione, per dire tutti insieme un forte no ad ogni tipo di violenza e di persecuzione.

