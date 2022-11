Giornata Mondiale del Diabete: 14 novembre

Pistoia – Il 14 novembre si celebra in tutto il mondo la Giornata mondiale del diabete.

Istituita nel 1991 dall'International Diabetes Federation e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, la Giornata viene organizzata per sensibilizzare e informare l’opinione pubblica sul diabete sulla sua prevenzione e gestione.

“Il diabete è una delle malattie cronico-degenerative più diffuse anche nella popolazione pistoiese (sono 18mila le persone seguite dalle strutture dirette dal dottor Roberto Anichini) ed è gravato da molteplici complicanze croniche che hanno un impatto significativo sulla durata e sulla qualità della vita delle persone che ne sono affette. Chi poi si trova a dover convivere con questa patologia deve essere cosciente del fatto che dal diabete attualmente non si guarisce, ma tuttavia attraverso un miglioramento dello stile di vita e l’utilizzo nelle nostre strutture aziendali di nuove terapie e nuovi strumenti tecnologici è possibile gestirlo e viverlo bene;ha dichiarato il dottor Giancarlo Landini, direttore del Dipartimento delle Specialistiche Mediche, alla vigilia della Giornata Mondiale del Diabete che si celebrerà il prossimo 14 novembre.

Prevenzione, visite in priorità urgente e breve, accertamenti in modalità fast-track, telemedicina e telemonitoraggi erapporti diretti e costanti con i Medici di Famiglia, sono queste le strategie organizzative adottate anche dal team composto da medici, infermieri, operatori socio sanitari, dietiste e podologi, della struttura di Diabetologia dell'area pistoiese, presente negli Ospedali di Pescia e Pistoia.

Aggiunge il dottor Anichini: “la tematica al centro della giornata di quest’anno è l’equità nell’accesso alle cure, la pandemia di Covid ha ritardato spesso non solo la diagnosi della malattia ma anche la presa in carico da parte dei sanitari”. Per questo deve nascere una nuova consapevolezza della malattia e uno sforzo comune di tutte le strutture sanitarie per una presa in carico celere ed efficace. Il motto di oggi è: Curare celermente con tutti gli strumenti in nostro possesso per vincere questa grave malattia e le sue complicanze”.

Proprio in occasione della Giornata Mondiale del Diabete sono stati organizzati eventi ed iniziative.

Lunedì prossimo all’Ospedale di Pescia è previsto un Open Day, dalle ore 10 alle 13, con il personale della Diabetologia che risponderà alle esigenze e alle richieste dei pazienti e dei cittadini. L’incontro si svolge presso la struttura di Diabetologia.

Per quanto riguarda la zona Distretto pistoiese, gli eventi, che si protrarranno fino al mese di dicembre, sono stati organizzati in collaborazione con l’Associazione Diabetici Pistoiesi, Far.Com, Società della Salute Pistoiese e prevedono screening gratuiti sul territorio (lunedì prossimo presso la Coop di Pistoia -viale Adua a Pistoia), proiezioni di film e incontri con gli specialisti dell’ospedale San Jacopo.

A questa pagina tutte le iniziative https://uslcentro.toscana.it/index.php/eventi/37384-14-novembre-2022-giornata-mondiale-del-diabete