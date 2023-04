Giornata mondiale autismo: Consiglio regionale illuminato di blu

Firenze – La facciata di palazzo del Pegaso, sede del Consiglio regionale della Toscana, sarà illuminata di blu durante tutto il fine settimana per celebrare la Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo che ricorre domani, domenica 2 aprile.

“Il Consiglio regionale toscano vuole dare il suo contributo per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di garantire alle persone che soffrono di disturbi allo spettro autistico una vita piena e soddisfacente” ha affermato il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. “E’ importante tenere accesi i riflettori su questa forma di disabilità. Illuminando la sede del nostro Consiglio regionale di blu, colore simbolo della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, esprimiamo sostegno e vicinanza alle famiglie e alle associazioni che per questo si impegnano quotidianamente”.

“Nonostante l’autismo sia più comune di quanto si pensi – ha continuato Mazzeo – c’è ancora molto da fare per aumentare la consapevolezza su di esso e per promuovere l'inclusione di chi ne è affetto. L'obiettivo della giornata del 2 aprile è quello di migliorare la qualità della vita delle persone che soffrono di questo disturbo. Come Consiglio regionale ci impegneremo affinché la vicinanza si traduca in norme e politiche concrete di sostegno cercando di individuare insieme alle associazioni e alle famiglie ciò di cui c’è più bisogno”.

In Piazzale dei Continenti a Montelupo Fiorentino, in occasione della giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, Spazio Ipotetico organizza un evento di incontro di diversi mondi, linguaggi e voci. Nella prima parte il tema sarà affrontato attraverso le voci di professionisti e professioniste del settore, ambito sanitario e voci dei genitori.

Nella seconda parte si ribalterà e integrerà quanto detto nella prima, affrontando il tema attraverso il linguaggio artistico, con l’esibizione dello spettacolo ‘Circus Aut Out’, che vede in scena persone autistiche e non, in una poetica che porta a chiedersi: chi è davvero disabile? esistono davvero tutte queste categorie? come si possono incontrare le persone attorno a noi con diversi linguaggi? come stare insieme attraverso l’arte? L’evento terminerà con una merenda comunitaria e un laboratorio di circo aperto a tutt* e a cura dei ragazzi e delle ragazze del progetto di Circus Aut Out.

L’evento si colloca all’interno del progetto abilitiAMO, capofila UISP Empoli Valdelsa per il bando Habilitas 2022 realizzato con il contributo di CR Firenze.

CERTALDO

Nuove panchine blu sono state inaugurate all’interno nei cortili dell'Istituto Maria Santissima Bambina, delle scuole primarie “G. Carducci”, “I. Masih” e “G. Pascoli” al Fiano, in occasione del 2 aprile 2022, giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo. L’idea è partita proprio dalle scuole e accolta con entusiasmo dall’Amministrazione comunale.

Le panchine blu sono state collocate nello spazio all’aperto dei rispettivi plessi scolastici e rappresentano un simbolo importante per sensibilizzare la cittadinanza, partendo proprio dai più piccoli, sull'autismo. Il colore blu è infatti il colore ufficiale della giornata, che ha lo scopo di informare e allo stesso tempo esprimere solidarietà nei confronti delle persone che vivono con questa patologia.

In Italia, secondo i dati dell’Osservatorio Nazionale per il monitoraggio dei disturbi dello spettro autistico, 1 bambino su 77 (età 7-9 anni) presenta un disturbo dello spettro autistico con una prevalenza maggiore nei maschi, che sono colpiti 4,4 volte in più rispetto alle femmine.

“Ringraziamo i dirigenti, gli insegnanti e i bambini, che hanno lavorato adoperandosi per far capire l’importanza e il valore dell’inclusione – ha commentato l’assessora all’Istruzione Benedetta Bagni -. I dati, infatti, ci fanno riflettere sulla necessità di creare politiche sanitarie, educative e sociali che aiutino a migliorare l’organizzazione delle risorse e ad essere di supporto alle famiglie, mostrando sostegno e sensibilità a tutti i livelli”.

«È necessario lanciare un messaggio forte di sensibilizzazione, affinché nessuno venga lasciato indietro o si senta escluso – ha concluso il sindaco Giacomo Cucini -. Sono tanti anni che ci impegniamo per promuovere attività come queste sul nostro territorio. Invitiamo tutta la cittadinanza a riflettere su questa iniziativa, affinché ciascuno possa contribuire a creare una comunità inclusiva e solidale".

Con inizio alle ore 17:00 il Teatro Petrarca di Arezzo sarà lo scenario per una esibizione veramente speciale di Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura. Chi sono? probabilmente il duo musicale più geniale in Italia, da sempre impegnato tra jazz, tradizione e melodie senza tempo.

Per il concerto aretino è in programma un repertorio originale ed irripetibile.Il Concerto per l’Autismo è una tradizione che dura dal 2016 (tra gli ospiti Amanda Sandrelli, Stanley Jordan, Roberto Vecchioni, Patti Smith, Tosca, Saturnino, Riccardo Onori e Finaz) ed è un evento che unisce una proposta culturale ed artistica di alto livello con un valore etico e sociale molto importante.

Il concerto promosso dall’Associazione Autismo Arezzo, è realizzato con la collaborazione di Officine della Cultura, Koiné, Comune di Arezzo, Fondazione Giudo D’Arezzo, Fondazione Arezzo Comunità, Fondazione Riconoscersi con il sostegno di tante aziende quali Banca Popolare di Cortona, Conad, Unoinformatica, Gimar, Acetificio Aretino, Ecotrade, AFM ed Estra.

Istituto di Agazzi

Ricercatori, medici, psicologi, familiari e persone con disabilità a confronto ad Arezzo sul tema della disabilità intellettiva in condizioni di complessità fisica e psicologica. L’appuntamento è fissato per giovedì 13 aprile quando, dalle 8.45 alle 17.30, l’auditorium “Pieraccini” dell’ospedale San Donato sarà sede del convegno “No One Excluded” volto a promuovere una formazione e un approfondimento su modelli di intervento, sistemi di welfare e esperienze positive per una reale affermazione dei diritti e della qualità di vita di tutti. La giornata di studio è promossa dall’Istituto “Madre della Divina Provvidenza” dei Padri Passionisti di Agazzi e riunirà relatori di spessore nazionale e internazionale.