Obiettivo quello di rappresentare e valorizzare il ruolo della cooperazione per lo sviluppo delle comunità locali e delle economie

“Società sostenibili attraverso la cooperazione”: questo il tema scelto per la Giornata Internazionale delle Cooperative 2018 che si celebrerà in tutto il mondo domani, sabato 7 luglio.

La Giornata, fissata ogni anno per il primo sabato di luglio, è promossa dall’ Alleanza Cooperativa Internazionale (ICA) e dall’ ONU. Ha come obiettivo quello di rappresentare e valorizzare il ruolo della cooperazione per lo sviluppo delle comunità locali e delle economie.

Al fine di rendere ancora più significativo questo appuntamento per la cooperazione di credito, su iniziativa di Federcasse (l’Associazione nazionale delle BCC e Casse Rurali), la Rete Nazionale dei Giovani Soci delle BCC ha proposto di indire quest’anno, in concomitanza con la Giornata Internazionale delle Cooperative - la prima “Giornata Nazionale del Giovane Socio” proponendo ai Gruppi dei Giovani Soci delle BCC di organizzare specifiche iniziative nei rispettivi territori, che abbiano come filo conduttore proprio il tema del valore aggiunto rappresentato dalla cooperazione.

Ad oggi, sono attivi 60 Gruppi di Giovani Soci in Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali di tutta Italia.

Tra i temi suggeriti, quello di sviluppare iniziative di educazione finanziaria “cooperativa”. Un argomento, questo, che sarà al centro dell’ottavo Forum Nazionale dei Giovani Soci che si terrà a Trieste il 21 e il 23 settembre prossimo.