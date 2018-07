Laura Lega si è recata dal presidente del Tribunale dei Minori, Luciano Trovato

Giornata di incontri per il nuovo prefetto; dal ministro della Salute al console USA

Il prefetto Laura Lega ha accolto oggi il ministro della Salute, Giulia Grillo, giunta a Firenze per visitare lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare, eccellenza del nostro territorio. Lega si è poi recata dal presidente del Tribunale dei Minori, Luciano Trovato, con cui ha visitato la struttura e ha parlato delle varie problematiche relative alla tutela dei minorenni, soprattutto in quegli ambiti familiari dove si verificano violenze domestiche, tema che sta molto a cuore al prefetto.

In serata, Lega ha ricevuto a Palazzo Medici Riccardi il console degli Stati Uniti d’America a Firenze Benyamin V. Wohlauer. Il diplomatico era accompagnato dal console per gli affari consolari, Christopher Polillo, dal consigliere politico ed economico, Michele Comelli, e dal coordinatore per la sicurezza, Riccardo Vezzosi.

Un lungo e cordiale incontro durante il quale il prefetto e il console si sono scambiati opinioni su tanti argomenti di attualità, focalizzando l’attenzione sui temi economici e sui processi di integrazione delle comunità straniere, con particolare riguardo agli studenti americani presenti a Firenze.