Giornata della Biodiversità: il lupo immortalato dalla fototrappola

Firenze, 22 maggio 2024- Il Mese dedicato alle Oasi sta quasi per concludersi, ma sono ancora molti gli appuntamenti che, fino a domenica 26 maggio, potranno permettere alle persone di vivere un’esperienza unica in natura in una delle 100 aree protette dal WWF in Italia.

In Toscana, nell’Oasi WWF Lago di Burano , domenica 26 maggio si terrà una visita guidata dall’Idrovora di Levante alla Torre di Buranaccio in collaborazione con il FAI, Terre di Sacra e il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, mentre sabato 25 maggio all’Oasi Padule Orti-Bottagone si festeggerà la Festa dei Parchi con visite guidate all’interno della riserva per osservare gli animali presenti e attività di laboratorio didattico per bambini.