Giornalisti in lutto, morto Michele Haimovici

L’Ordine dei Giornalisti della Toscana esprime cordoglio per la scomparsa di Michele Haimovici, giornalista, venuto a mancare all’età di 54 anni.

Nato a Poggibonsi, Haimovici ha svolto la propria attività professionale in ambito sportivo, partecipando come giornalista al seguito della Nazionale italiana campione del mondo nel 2006. Nel corso della sua carriera è stato addetto stampa dell’Empoli Football Club e, dal 2012, addetto stampa dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio, incarico ricoperto per oltre dodici anni.

Nel ricordarne il percorso professionale, Odg Toscana sottolinea l’impegno, la competenza e il senso di responsabilità dimostrati nel corso della sua attività.

L’Ordine dei Giornalisti della Toscana esprime vicinanza ai familiari e a quanti ne hanno condiviso il percorso umano e professionale.