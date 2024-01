Giornalismo in lutto, morta a 62 anni Silvia Poletti

L’Ordine dei giornalisti della Toscana esprime profondo cordoglio per la scomparsa della giornalista Silvia Poletti. Nata a Firenze nel 1961, Silvia si era laureata in Lettere ed era iscritta all’Ordine della Toscana dal 1987.

Aveva iniziato a scrivere negli anni '80 occupandosi di cultura e in particolare del tema della danza. Tra le collaborazione quelle con Città/Corriere di Firenze, Mattina/Unità, Il Giornale, Il Corriere della Sera e il Sole 24 Ore. Dal 1986 collaborava anche con la rivista "Danza&Danza’"che ha dato notizia della scomparsa. Numerose anche le collaborazione con riviste specializzate nel mondo della cultura, nazionali ed internazionale. Silvia Poletti era stata inoltre docente in diverse Università come Firenze, Bologna e Venezia, tenendo lezioni sulla storia della danza. Aveva inoltre pubblicato numerosi volumi dedicati al tema Il Consiglio di Odg Toscana esprime le più sentite condoglianze alla famiglia.

Anche Nove da Firenze esprime le più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici di Silvia. Riposa in pace.