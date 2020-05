Gigli: vigile fiorentino in borghese blocca ladra di profumo

L’agente ha assistito in diretta al furto di un profumo e ha bloccato la taccheggiatrice fino all’arrivo dei carabinieri. Aveva con sé varie confezioni non pagate

Libero dal servizio era al centro commerciale I Gigli quando ha assistito in diretta a un furto bloccando la ladra fino all’arrivo dei Carabinieri. Il protagonista è un agente della Polizia Municipale. Il fatto risale a oggi pomeriggio. L’agente ha visto una donna mettere una confezione di profumo in borsa per poi allontanarsi senza passare dalle casse. L’ha quindi subito bloccata fino all’arrivo dei Carabinieri di Campi Bisenzio avvertiti dalla direzione del negozio. La donna è stata trovata in possesso di ulteriori quattro confezioni di profumo non pagate.