Giani: la riduzione delle tasse auto rischia di affondare la sanità

Accedere al Servizio Sanitario Nazionale significa misurarsi quotidianamente con liste d'attesa, reparti di emergenza sotto pressione strutturale e bilanci regionali tenuti in equilibrio precario. In questo panorama di sofferenza, la Toscana rappresenta un caso di studio: una regione additata come modello di eccellenza, ma oggi costretta a ridisegnare i propri modelli organizzativi per non cedere alla crisi di risorse. Dalle riforme operative a costo zero nei Pronto Soccorso alla cooperazione con gli ospedali cubani, fino al duro scontro fiscale con il governo centrale sulle entrate regionali, il territorio toscano si conferma un campo di prova decisivo.

L'organizzazione delle strutture di emergenza-urgenza in Toscana soffre delle medesime strozzature che paralizzano i presidi ospedalieri dell'intero Paese. La diagnosi emessa dal Forum Sociosanitario Toscano, presentata nella Sala del Gonfalone di Palazzo del Pegaso dal presidente Raffaele De Gaudio — già ordinario di Anestesiologia e Rianimazione all'Università di Firenze — e discussa alla presenza di figure istituzionali quali Stefania Saccardi, Alessandro Tomasi e il presidente dell'Ordine dei Medici Pietro Dattolo, individua un ostacolo preciso: la "burocrazia della barella". Oggi i compiti amministrativi e procedurali arrivano ad assorbire tra il 30% e il 40% del tempo di lavoro di medici e infermieri.

Per restituire il personale sanitario alla cura dei pazienti senza gravare sui bilanci regionali, il Forum ha sintetizzato una strategia articolata su quattro pilastri operativi:

L'amministrativo "clinicizzato" : inserire nelle équipe d'emergenza un profilo amministrativo dedicato a gestire l'inserimento dei dati anagrafici, le pratiche per i ricoveri, la logistica dei trasporti secondari, la digitalizzazione e la comunicazione con i familiari nelle sale d'attesa. Questo personale, reclutabile anche tra gli studenti delle facoltà sanitarie e formabile in poche settimane, garantisce che il medico non debba interrompere l'attività clinica per svolgere mansioni burocratiche.

inserire nelle équipe d'emergenza un profilo amministrativo dedicato a gestire l'inserimento dei dati anagrafici, le pratiche per i ricoveri, la logistica dei trasporti secondari, la digitalizzazione e la comunicazione con i familiari nelle sale d'attesa. L'area a bassa gravità : istituire un ambulatorio dedicato e separato dall'area critica per la presa in carico dei codici 4 e 5. L'affidamento di questo spazio agli specializzandi di area medica, inteso come vera e propria palestra clinica, consente di abbattere i tempi d'attesa per le urgenze minori, disinnescando l'affollamento e riducendo il rischio di aggressioni al personale.

istituire un ambulatorio dedicato e separato dall'area critica per la presa in carico dei codici 4 e 5. L'affidamento di questo spazio agli specializzandi di area medica, inteso come vera e propria palestra clinica, consente di abbattere i tempi d'attesa per le urgenze minori, disinnescando l'affollamento e riducendo il rischio di aggressioni al personale. Punti di Intervento Rapido e "Discharge Room" : attivare nelle aree periferiche e montane (come la Garfagnana e l'Appennino) presidi a conduzione infermieristica con supporto medico via teleconsulto, capaci di risolvere in loco tra l'80% e il 90% degli accessi. Per affrontare il boarding — ovvero la prolungata permanenza in Pronto Soccorso dovuta alla mancanza di posti letto nei reparti —, il piano prevede l'obbligo di dimissione mattutina e l'allestimento di "discharge room" dove i pazienti clinicamente stabilizzati attendono la documentazione e i mezzi di trasporto, rendendo subito disponibili i letti di degenza fin dalle prime ore del giorno (secondo il modello sviluppato con successo al Policlinico Le Scotte di Siena).

attivare nelle aree periferiche e montane (come la Garfagnana e l'Appennino) presidi a conduzione infermieristica con supporto medico via teleconsulto, capaci di risolvere in loco tra l'80% e il 90% degli accessi. Misure di sicurezza integrate: implementazione di cartellonistica di deterrenza sull'intervento delle forze dell'ordine, ripristino dei presidi H24 della Polizia di Stato o di vigilanza privata, adozione di sistemi di videosorveglianza, body-cam per gli operatori di 118 e Pronto Soccorso, pulsanti di emergenza e chiusura perimetrale notturna degli accessi ospedalieri.

L'ipotesi di sperimentare questa riorganizzazione in tre presidi campione (Prato, Grosseto e Massa) evidenzia una precisa volontà di riforma procedurale. Riassegnare le mansioni non cliniche a figure dedicate non costituisce una semplice aggiunta d'organico, ma rappresenta una ristrutturazione organizzativa capace di valorizzare le competenze specialistiche e restituire il tempo professionale alla relazione terapeutica.

Dalla sede della Conferenza delle Regioni a Roma, il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha aperto un fronte di scontro con il governo centrale in merito all'impatto delle recenti manovre fiscali sui bilanci della sanità pubblica: "Anziché un decreto taglia-bollo mi sembra un decreto taglia-sanità".

Al centro dell'analisi vi è la cancellazione parziale del bollo auto per i veicoli di potenza inferiore agli 80 kW, un tributo regionale il cui gettito è storicamente vincolato alla copertura della spesa sanitaria locale. Il quadro macroeconomico e contabile evidenziato dall'amministrazione regionale definisce tre criticità finanziarie:

Il divario strutturale della spesa sul PIL : l'Italia destina alla sanità pubblica una quota pari al 6% del Prodotto Interno Lordo, distanziandosi nettamente da partner europei come la Francia (8%) e la Germania (10%).

l'Italia destina alla sanità pubblica una quota pari al 6% del Prodotto Interno Lordo, distanziandosi nettamente da partner europei come la Francia (8%) e la Germania (10%). Il fabbisogno del Fondo Sanitario Nazionale : a fronte dei 5-6 miliardi di euro avanzati dal Ministro della Salute Orazio Schillaci nello scorso mese di luglio, i governatori regionali sollecitano un incremento netto del Fondo Sanitario Nazionale pari ad almeno 6-7 miliardi di euro, quota ritenuta indispensabile per assorbire i costi inflazionistici, l'incremento della spesa farmaceutica e il potenziamento dell'assistenza territoriale.

a fronte dei 5-6 miliardi di euro avanzati dal nello scorso mese di luglio, i governatori regionali sollecitano un incremento netto del Fondo Sanitario Nazionale pari ad almeno 6-7 miliardi di euro, quota ritenuta indispensabile per assorbire i costi inflazionistici, l'incremento della spesa farmaceutica e il potenziamento dell'assistenza territoriale. L'asimmetria dei rimborsi statali: nonostante le rassicurazioni dell'esecutivo sulla neutralità finanziaria del provvedimento, il testo del decreto mostra coperture insufficienti. I rimborsi destinati alla Toscana coprono meno della metà del gettito fiscale effettivamente sottratto alle casse regionali.

La controversia sulla tassa automobilistica dimostra la complessa interdipendenza tra fiscalità regionale e tenuta dei Servizi Sanitari Regionali. Poiché la Toscana ha progressivamente destinato risorse del proprio bilancio per integrare i trasferimenti statali deficitari e garantire i livelli essenziali di assistenza, il taglio d'autorità di una tassa di scopo — senza una compensazione integrale da parte dello Stato — rischia di generare sbilanci contabili costringendo la Regione a contrarre l'erogazione dei servizi sul territorio.

Le vicende analizzate delineano una precisa mappa delle sfide che attendono la sanità pubblica: da un lato, la necessità imperativa di riorganizzare i flussi e deburocratizzare i processi clinici a costo zero; dall'altro, l'urgenza di adottare modelli sostenibili di gestione delle risorse; infine, la tutela rigorosa dell'autonomia finanziaria e dei bilanci regionali di fronte alle contrazioni del gettito.