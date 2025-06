Giani: 'Elezioni regionali a ottobre 2025'

GALLUZZO (FIRENZE) - Una grande platea oggi pomeriggio al Galluzzo per il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani che, alla Festa dell'Unità metropolitana, ha parlato di ciò che è stato fatto nei suoi 5 anni di governo.

Presenti tra gli altri la sindaca di Firenze Sara Funaro e numerosi primi cittadini e amministratori di tutta la Toscana, nonché dirigenti di partito come il segretario regionale Pd Emiliano Fossi.

Intervistato dal giornalista Osvaldo Sabato, Giani ha affrontato numerosi argomenti, dal fine vita alla Palestina, dalla viabilità alle risorse energetiche, dall'ambiente alla sanità fino alle prossime elezioni regionali.

Su quest'ultimo argomento, Giani ha dato due risposte molto importanti: la prima, che secondo lui si dovrebbe votare a "ottobre 2025, perché questo dice la Costituzione italiana" cioè allo scadere naturale dei 5 anni di legislatura, senza rinvii che per il presidente regionale non avrebbero senso. Nel 2020, ha ricordato Giani, invece che a giugno si votò a settembre (20-21) per l'emergenza Covid.

La seconda risposta riguarda la sua candidatura, che secondo Giani risponderebbe a un "corso naturale degli eventi". C'è un "percorso naturale delle cose che mi porta a governare, naturalmente rispondendo al Pd e agli altri partiti della coalizione".