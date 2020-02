Maria Stella Gelmini: tour tra Prato, Pisa e Firenze

Domani 15 febbraio la capogruppo di Forza Italia alla Camera sarà in Toscana

Tour in Toscana, domani, sabato 15 febbraio, per la capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati Mariastella Gelmini, il cui nome resta legato a una riforma dell'Università.

Primo appuntamento a Prato. Alle ore 9.30 avrà inizio, presso lo Spazio Eventi Kristal (via Panconi, 11), il convegno “Il distretto parallelo cinese. Tra concorrenza sleale, illegalità e mafia”, al quale parteciperanno parte la deputata di Forza Italia Erica Mazzetti, il vice capogruppo azzurro a Montecitorio e coordinatore toscano di Forza Italia Stefano Mugnai e la presidente dei deputati azzurri Mariastella Gelmini. Modererà l’incontro il direttore de “Il Giornale” Alessandro Sallusti.

Seconda tappa a Pisa. Alle ore 12.45, presso l’Hotel Duomo (via Santa Maria, 94), Raffaella Bonsangue, Stefano Mugnai e Mariastella Gelmini terranno una conferenza stampa per presentare il nuovo coordinamento provinciale di Forza Italia.

Ultimo appuntamento a Firenze. Alle ore 16.30 si terrà, presso l’Hotel Rivoli (via della Scala, 33) il convegno “Firenze verso Toscana 2020. Le nostre idee per la Toscana”, al quale parteciperanno Jacopo Cellai, Erica Mazzetti, Stefano Mugnai e Mariastella Gelmini.