Gelato che passione! Se ne parla (e gusta) al Caffè de la Versiliana

Venerdì 14 agosto speciale appuntamento con degustazione

Marina di Pietrasanta (LU)_ Nell’immaginario globale il gelato rappresenta libertà, felicità e aggregazione. Ma il gelato artigianale è molto di più: un fatto di cultura, un’arte tipicamente italiana e nello specifico toscana, un ritorno all’infanzia sempre più sdoganato da sensi di colpa, un alimento interessante dal punto di vista nutrizionale. Nell'incontro al Caffè de La Versiliana in programma venerdì 14 agosto alle 18.45 alcuni dei più importanti maestri gelatieri toscani parleranno della loro storia di successo, una storia fatta di tradizione e passione, e si confronteranno sulle prospettive del post Covid-19, intervistati da Claudio Sottili. All'incontro, promosso da Fondazione Versiliana , Comune di Pietrasanta, in collaborazione con Gelato Festival parteciperanno Paolo Pomposi, Maestro gelatiere Gelateria e pasticceria Badiani, Silvana Vivoli, Maestro gelatiere Gelateria Vivoli, Antonio Ciabattoni, Maestro gelatiere La Sorbettiera , Daniele Palazzoni, AD Gelato Festival srl e co Founder di Gelato Festival America.

Al termine dell’incontro sarà offerta una degustazione di alcune delle loro specialità, gusti inconfondibili tutti da scoprire e assaggiare. L'evento è realizzato grazie alla collaborazione di Toscana Promozione Turistica, l’agenzia della Regione Toscana che lavora al fianco dei territori per la costruzione e la promozione delle destinazioni e dei prodotti turistici territoriali che compongono l’offerta regionale.

La Fondazione Versiliana ricorda che l'ingresso agli Incontri al Caffè sarà come sempre libero, fino ad esaurimento posti. Si consiglia di presentarsi con largo anticipo rispetto all'inizio degli incontri per le pratiche di registrazione degli accessi e per evitare assembramenti e code. Si ricorda al pubblico di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro ed indossare la mascherina qualora il mantenimento della distanza non fosse possibile. Info 0584 265757 www.versilianafestival.it. Gli incontri al Caffè sono trasmessi in diretta streaming sul canale Youtube “Versiliana Festival” e saranno in onda anche su Noi Tv,TV Parma, Tele Etruria, Umbria Tv e Toscana TV.

I PROSSIMI INCONTRI AL CAFFE' DE LA VERSILIANA

( programma completo su www.versilianafestival.it)

Sabato 15 agosto

Il cibo mi sta a cuore

Ciro Vestita, dietologo e fitoterapeuta

Andrea Natali professore ordinario Scienze dietetiche Università di Pisa

Maurizio Cecchini, Cardiologo

conduce Claudio Sottili

domenica 16 agosto

Susanna Ceccardi, Europarlamentare, candidata alla Presidenza della Regione Toscana

Conduce Sonia Sarno, Giornalista televisiva RAI- TG1