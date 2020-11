"Garage e autorimesse, la categoria dimenticata"

Cellai (Forza Italia): “Servono urgentemente correttivi, gli operatori sono al collasso. Il Senatore Gasparri ha presentato un emendamento per aiutarli”

“Nel decreto Ristori e nel successivo Ristori bis, nulla è stato previsto per garage e autorimesse. Specialmente nelle città d’arte la categoria ha subito una mazzata mortale a causa della pandemia; è incomprensibile che il governo se ne sia dimenticato”. Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia a Palazzo Vecchio Jacopo Cellai.

“Dopo la crisi dovuta alla prima ondata e il successivo lockdown, erano stati concessi il contributo a fondo perduto e il credito d’imposta per i locali in affitto, stavolta invece siamo a zero. Chiediamo con forza che il governo Conte ripari all’errore e appronti al più presto dei correttivi per aiutare il settore” aggiunge il capogruppo azzurro, che conclude: "il Senatore Maurizio Gasparri ha presentato un apposito emendamento per riparare a questo errore, ci auguriamo che la maggioranza ne comprenda la ragionevolezza e lo approvi".