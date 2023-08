Gara ciclistica a Castelfiorentino domenica 6 agosto

Castelfiorentino saluta con orgoglio e soddisfazione la convocazione dei suoi beniamini Alberto Bettiol e Kristian Sbaragli nella nazionale italiana che parteciperà ai prossimi mondiali di ciclismo. E lo fa ospitando tre gare a Castelfiorentino nel giro di una ventina di giorni

La prima è in programma domenica 6 agosto, valida per il Trofeo SBG G.P. Riello, organizzata dalla ASD Ciclistica San Miniato e Santa Croce sull’Arno, in collaborazione con uno degli esponenti “storici” del ciclismo castellano come Roberto Martini.Alla gara, riservata alla cat. “Esordienti” uomini (13-14 anni) e “allievi” donne (13-16 anni) parteciperanno oltre centocinquanta ciclisti in rappresentanza di ben 35 formazioni toscane, con un buon numero di atleti provenienti da altre regioni come Umbria, Campania, Lombardia, Liguria, Marche, Puglia ed Emilia Romagnail ritrovo è fissato alle ore 14.00 in via Masini 114 (presso il Bar O'Sarracino dove si svolgeranno le operazioni preliminari), e nello stesso luogo alle ore 16.00 è prevista la partenza così come l'arrivo che sarà indicativamente alle ore 17.00Il circuito (8,2 km) interessa il capoluogo di Castelfiorentino e sarà ripetuto 4 volte.

Oltre al vincitore assoluto della gara, verranno stilate due classifiche separate in base all'età (una per i 13enni ed una per i 14enni). Seguiranno le premiazioni con la consegna di coppe, trofei e premi in natura ai primi 10 classificati di ogni arrivo.“Una bella giornata di ciclismo giovanile – osserva il presidente Franco Biagini - dove questi piccoli atleti si sfideranno per la vittoria non lesinando impegno e agonismo. Sicuramente al seguito ci saranno molti sportivi, di solito genitori e parenti che accompagnano i loro figli/nipoti e quindi anche il pubblico non mancherà di seguire la gara”“Dopo la gara di giugno - sottolinea l’Assessore allo Sport, Simone Bruchi – anche il mese di agosto si preannuncia particolarmente intenso perché sono in programma ben tre gare ciclistiche a Castelfiorentino, ed è per noi un piacere rinnovare la nostra disponibilità affinché vengano svolte in sicurezza nel nostro territorio, dove hanno iniziato a pedalare i giovanissimi Bettiol e Sbaragli, che parteciperanno ai prossimi mondiali.

Il mio ringraziamento va pertanto ai dirigenti della società ciclistica di San Miniato e Santa Croce, ai numerosi sponsor (in gran parte di Castelfiorentino) che anche in questa occasione hanno dimostrato sensibilità e attenzione a questo sport, e al nostro concittadino Roberto Martini, prezioso come sempre nel gestire concretamente le fasi preliminari e organizzative di eventi come questo, che contribuiscono a diffondere e incoraggiare la passione del ciclismo tra le nuove generazioni”.Le prossime gare sono in programma il 22 e il 27 agosto