Galleria dell'Accademia, un video come regalo di Natale

IN UNA NOTTE PIENA DI STELLE

On line la seconda puntata di Radio Accademia

La Galleria dell’Accademia regala ai bambini e alle loro famiglie un videoracconto dedicato alla storia più bella e natalizia di tutte, ovvero la Nascita di Gesù. Tutto accadde oltre due millenni fa. Fu una notte magica in cui accaddero molti eventi straordinari; una notte molto fredda ma anche piena di stelle, nella quale Maria dette alla luce, in una stalla, il suo Bambino, Gesù. Con la voce narrante di Graziella Cirri, responsabile dei servizi educativi del museo, e il supporto visivo dei capolavori di collezione (con opere, viste da vicinissimo, di Lorenzo di Credi, Cenni di Francesco, Taddeo Gaddi, Mariotto di Cristofano), il videoracconto è disponibile gratuitamente per tutti, dal 23 dicembre, sul canale YouTube della Galleria.

Intanto continua il progetto Radio Accademia, frutto della collaborazione fra la Galleria e l’Accademia di Belle Arti di Firenze; un progetto pensato per regalare al pubblico virtuale dei percorsi di audiovisita alla scoperta di particolari inediti e curiosità sui capolavori nelle collezioni del museo. Da oggi saranno on line qui 3 nuove puntate, dedicate a Giotto, Paolo Uccello e Sandro Botticelli. Nella prima puntata, le voci di Ginevra Clementi e Leila Vignozzi presentano il frammento di affresco di Giotto con originali espedienti narrativi. Nella seconda puntata, Grazia Sirianni ci fa immergere nell’onirico e inusuale contesto dell’opera dipinta da Paolo Uccello. La terza puntata offre un suggestivo dialogo sulla Madonna del mare di Botticelli (in foto), interpretato da Alessia Fois e Beatrice Prenna con l’accompagnamento dell’arpa suonata da Chiara Pistidda. Il sound design è a cura di Saverio Damiani.