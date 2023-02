Gabinetto Vieusseux, Nencini nuovo presidente

Riccardo Nencini, già senatore, sottosegretario di Stato, presidente della Commissione cultura al Senato e presidente del Consiglio regionale della Toscana, è il nuovo presidente del Gabinetto Vieusseux, delegato oggi dal sindaco Dario Nardella. Nencini succede ad Alba Donati, scrittrice, poetessa, autrice, curatrice di eventi e festival, presidente del Vieusseux nel 2016. Donati è stata la prima presidente donna del Vieusseux.

“In bocca al lupo a Nencini - afferma Nardella -, uomo di grande cultura e rilievo istituzionale. Sono sicuro che potrà fare questo lavoro con grande intelligenza e impegno”.

“Ad Alba Donati – continua Nardella - va il nostro grazie per la guida dell’Istituzione in questi anni non facili per la cultura funestati dalla pandemia: oltre a essere una cara amica, è una grande intellettuale che ha diretto con passione la carica di presidente”.