G20 a Matera, ci sarà anche Vicchio

Ci sarà anche l'Amministrazione comunale di Vicchio con il sindaco Filippo Carlà Campa, il vicesindaco Laura Bacciotti e l'assessore al Turismo Sandra Pieri a Matera, in occasione degli eventi collegati al G20 degli Esteri. La delegazione parteciperà da oggi, 26 giugno, al 29 giugno, ad incontri e momenti che sono in programma nell'ambito del summit internazionale, curati da Regione Basilicata e Provincia e Comune di Matera.

Un rapporto che si irrobustisce quello tra il Comune e le realtà di Matera e della Basilicata, in particolare dopo la collaborazione stretta con Porta Coeli Foundation attraverso la mostra "Mediterranean contemporary art prize. The way through Lucania", ospitata fino a marzo al Museo Casa di Giotto a Vespignano nel comune vicchiese, e ora con l'evento culturale "Strangers and strangeness. Planet mending practices" predisposto in occasione dell'incontro delle delegazioni governative dei paesi del G20 e delle altre delegazioni ospiti a Matera.Ampia l'offerta culturale destinata ai rappresentanti del G20 con numerosi incontri, mostre ed esposizioni, iniziative, a partire dell'evento di punta a Palazzo Malvinni Malvezzi a Matera organizzato da Comune di Matera, Comune di Tricarico, Regione Basilicata e Provincia di Matera.

Nello spazio espositivo tornerà a far parlare di sé il progetto 'StoDistante', ovvero la 'piazza a scacchi' di Vicchio: installazione dello Studio Caret commissionata dal Comune, realizzata lo scorso anno in piena pandemia per evidenziare e promuovere un corretto distanziamento sociale che destò interesse ed attenzione in tutta Italia e non solo. A Matera sarà proposta una elaborazione del progetto, un nuovo concept, che indaga ancora le relazioni nello spazio pubblico.

Arte e bellezza sono poi i temi che affronta il contributo del Comune di Vicchio nel catalogo G20."La partecipazione a questo importante evento ci onora e ci emoziona - sottolinea il sindaco di Vicchio Filippo Carlà Campa insieme al vicesindaco Laura Bacciotti e l'assessore Sandra Pieri -. Ci onora e ci emoziona come rappresentanti di Vicchio e del territorio mugellano. Quello con la Basilicata e con Matera è un rapporto che si rafforza ed estende e questo evento internazionale rappresenta una straordinaria occasione per Vicchio, per tutto il nostro territorio - aggiungono - per farsi conoscere ai Grandi del mondo".

Lunedì 28 giugno 2021 alle ore 17.00 presso Palazzo Malvinni Malvezzi a Matera sarà inaugurato "Strangers and strangeness Planet mending practices", l'evento culturale patrocinato dal Ministero della Cultura che il Comune di Matera ha organizzato, in occasione del G20, con la collaborazione e il supporto di Regione Basilicata, Presidenza della Regione Basilicata, Comune di Tricarico, Comune di Vicchio.

Con i progetti/opere di Henri Cartier-Bresson, Eli Dijkers, Osa & Volumezero, Caret Studio, l'evento mira a elaborare e sottoporre a pubblica riflessione il tema della sensazione di estraneità come momento prezioso di innesco di una relazione, in un frangente globale che vede ampiamente ridimensionata la nostra attitudine a una socialità profonda e senza riserve, e in un paese come l'Italia che pone le potenzialità dello spazio pubblico al centro della formazione di una dimensione civile.

All'inaugurazione saranno presenti, tra gli altri, il sindaco Carlà Campa con il vicesindaco Bacciotti e l'assessore Pieri.