Futuro dell'Oltrarno, incontro pubblico in piazza Tasso

Il Comitato OLTRARNO FUTURO ha promosso per oggi giovedì 8 giugno alle ore 21, presso la Sala delle Leopoldine in piazza Tasso un INCONTRO PUBBLICO con la partecipazione del professor Tomaso Montanari (storico dell’arte) e dell'architetto Giovanni Maffei Cardellini (vicepresidente di Italia Nostra Toscana). Argomento ''I problemi del VIVERE IN OLTRARNO e dintorni tra GENTRIFICAZIONE - TURISMO - MOVIDA'', problemi che - si legge in una nota - "da anni aggrediscono l'Oltrarno, nel contesto dell’area UNESCO ed immediati dintorni, con effetti oltremodo negativi per la vivibilità dell'ambiente e la qualità della vita dei residenti.

In discussione anche i motivi di opposizione ai progetti dell'Amministrazione comunale di scavare un parcheggio interrato in Piazza del Cestello e di collocare un Infopoint turistico in Oltrarno (nel complesso della ex Chiesa dei Barnabti in Via Sant'Agostino)".