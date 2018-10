Furto in un Supermercato di via Nazionale 

I Carabinieri di Nucleo Radiomobile di Firenze sono intervenuti in Via Nazionale, in prossimità della Stazione Ferroviaria di Firenze Santa Maria Novella

Alle 19:50 di ieri sera, i Carabinieri di Nucleo Radiomobile di Firenze sono intervenuti in Via Nazionale, in prossimità della Stazione Ferroviaria di Firenze Santa Maria Novella, poiché era stata segnalata una colluttazione tra due persone.

Gli operanti, nella circostanza, verificavano che un uomo, identificato per un 38enne lettone già conosciuto per reati contro il patrimonio, dopo essere entrato in un supermercato ed aver occultato generi alimentari nella tasca del giubbetto, dopo aver oltrepassato le casse veniva avvicinato da un addetto alla vigilanza, che gli intimava di pagare quanto prelevato. Il malvivente, vistosi scoperto, cercava di allontanarsi e per guadagnare la fuga aggrediva l'addetto spingendolo con forza e colpendolo al collo. Una volta riuscito a liberarsi dalla presa, scavalcava le casse ma veniva rincorso e bloccato.



I militari, giunti prontamente sul posto a seguito di segnalazione pervenuta sul numero di emergenza 112, traevano in arresto il lettone per il reato di rapina impropria.

L’arrestato, dopo essere stato custodito nelle camere di sicurezza, sarà giudicato con rito direttissimo nella mattinata di oggi.