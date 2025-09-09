Furto alla stazione: due arresti in flagranza da parte della Polizia

Personale della Polizia di Stato, del Compartimento Polizia Ferroviaria Toscana, durante un servizio di repressione dei reati svolto in abiti civili, nella Stazione FS di Santa Maria Novella procedeva all’arresto in flagranza di reato di due algerini di 25 anni e di 20 anni per il reato di furto aggravato in concorso.

Nello specifico gli agenti individuavano all’interno della centralissima stazione fiorentina i due algerini scendere, con fare sospetto e senza alcun bagaglio, da un treno A.V..

Gli agenti li seguivano a debita distanza e li notavano dirigersi verso l’uscita della stazione - lato cancellini Via Valfonda.

Successivamente, e sempre guardati dal personale operante, entravano all’interno di un ristoro lungo il marciapiede esterno dello scalo.

Dopo appena un minuto i due soggetti uscivano dal bar con indosso uno zaino; i due cittadini stranieri venivano immediatamente fermati dagli agenti e sottoposti a controllo.

Nel frattempo veniva rintracciata la vittima, un turista dell’Arabia Saudita, che dopo aver sporto denuncia querela tornava in possesso dell’oggetto sottrattogli e di tutto il suo contenuto.

All’interno del bagaglio, il turista saudita custodiva una cospicua somma in denaro (600 sterline inglesi, 2400 Dollari Usa e 340 euro) e un I-Pad del valore di € 1000.

I due soggetti, pregiudicati, venivano tratti in arresto, il Tribunale di Firenze ha convalidato l’arresto associando gli stessi al NCP di Firenze Sollicciano.

Sempre nell’ambito dei servizi di prevenzione e repressione dei reati in ambito ferroviario, la Polizia Ferroviaria, nella sola settimana di Ferragosto, ha tratto in arresto tre soggetti (in due distinte operazioni) responsabili di rapina aggravata; nel primo caso, due malviventi hanno anche minacciato con una siringa intrisa di sangue gli operatori, mentre nel secondo un soggetto ha violentemente sottratto il cellulare ad una persona anziana mentre si trovava nell’atrio della biglietteria.

In entrambi i casi il tempestivo intervento della POLFER ha assicurato alla giustizia i responsabili.