Furti su auto alle Cascine: arrestato 44enne senza fissa dimora

In questi giorni la Polizia di Stato è a lavoro con tutte le altre forze di polizia per prevenire e contrastare anche i furti su auto nel capoluogo toscano, teatro negli ultimi giorni di alcuni di questi episodi.

Nella maggior parte dei casi i colpi si sono concretizzati in bottini di poco valore e qualche spicciolo a fronte invece degli ingenti danni subiti dai proprietari dei veicoli, costretti a pagare centinaia di euro per rimettere a posto, ad esempio, i finestrini infranti.

Il Questore Maurizio Auriemma ha subito predisposto una serie di controlli nelle zone particolarmente colpite dal fenomeno, schierando in campo, a fianco delle volanti e delle altre pattuglie interforze, anche agenti in abiti civili impegnati a 360 gradi nel contrasto ai reati predatori, allo spaccio di droga e al degrado urbano.

I risultati non sono tardati ad arrivare: nel primo pomeriggio di mercoledì scorso la Polizia di Stato ha arrestato nei pressi delle Cascine un uomo di 44 anni di origini calabresi proprio con l'accusa di furto pluriaggravato su auto.

L'uomo, già noto alle forze di polizia proprio nell'ambito di specifici reati contro il patrimonio, è stato bloccato dagli agenti della squadra di polizia giudiziaria del commissariato di Rifredi in piazzale Vittorio Veneto dopo che aveva portato via un borsone da una station wagon parcheggiata in strada.

Secondo quanto ricostruito il 44enne finito in manette avrebbe spaccato uno dei finestrini posteriori del mezzo con un martelletto frangivento, poi recuperato dalla Polizia insieme alla refurtiva. Quest'ultima è stata immediatamente riconsegnata al legittimo proprietario.