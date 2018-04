Intervento dei Vigili del fuoco

Chiusa via di Capornia per l'incendio di un furgone in transito. Le fiamme hanno interessato anche un cipresso rimasto danneggiato.



La Polizia Municipale è intervenuta sul posto e dopo la rimozione del mezzo è stato richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza della pianta.