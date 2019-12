Frosinone vs Empoli 4- 0. Vittoria netta del Frosinone. Empoli in grande difficoltà,

facebook

​Il Frosinone torna alla vittoria al “Benito Stirpe”dopo il ko di domenica scorsa del “Picco” con lo Spezia. e che vittoria, riuscendo a prevalere sul'Empoli, letteralmente travolto.

. La vittoria del Frosinone si può definire una prestazione molto concreta i cui giocatori hanno dimostrato di essere impeccabili in difesa ma soprattutto molto cinici in fase realizzativa.

Parlando della gara i Padroni di casa vanno subito in vantaggio al minuto secondo. Tutto nasce da un cross di Rohdén dalla destra che Novakovich non aggancia bene ma, nonostante questo, la sfera giunge dalle parti di Beghetto che di prima intenzione, con il giusto tempo di inserimento, calcia spedendo la palla alle spalle di Brignoli. Al 32' arriva il raddoppio del Frosinone: spiovente perfetto di Rohdén, Novakovich svirgola tanto che la sfera arriva a Dionisi che a porta vuota insacca a rete. Finale primo tempo: Frosinone 2 Empoli 0.

La ripresa inizia allo stesso modo del primo tempo. Lo scatenato Rohdén trova sul secondo palo Novakovich, che, senza difficoltà insacca a rete. Il primo gol del gigante statunitense nativo di Muskego. Al 32' il subentrato Zampano cala il poker con una conclusione che su cui Brignoli non può fare niente.

La gara si chiude sul risultato di 4- 0 per il Frosinone che scavalca l'Empoli in classifica con i suoi 20 punti. Che dire dell'Empoli, soprattutto del momento che vivendo, con un cambio di allenatore già all'attivo, con i tifosi che incominciano a mugugnare e che stanno già contestando, anche se in modo pacifico, ma pur sempre di contestazione si tratta e non mi meraviglierei che la contestazione continuasse ad Empoli la rientro della squadra da Frosinone. A questo punto urge un'analisi per capire perché la nave perde acqua cercando di farla galleggiare per evitare che affondi insieme a tutto l'equipaggio. Tutto questo per dire che società, giocatori, e allenatore, anche se quest'ultimo è arrivato dopo, ma con obiettività dovrebbe contribuire anche lui alla causa critica di questo Empoli sempre più in difficoltà, e se si vuole essere obiettivi, sempre più in crisi. Non rimane che attendere le prossime gare ....

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Paganini, Gori (17’ st Haas), Maiello, Rohdén (28’ st Zampano), Beghetto; Novakovich, Dionisi (38’st Trotta).

A disposizione: Iacobucci, Bastianello, Salvi, Matarese, Tribuzzi,Vitale,Szyminski, Ciano,Eguelfi.

Allenatore: Nesta.

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Veseli, Nikolau, Maietta, Balkovec; Frattesi (23’ st Bajrami), Ricci, Bandinelli (1’st Laribi), Dezi; La Gumina (16’ st Merola), Mancuso.

A disposizione: Perucchini, Provedel, Fantacci, Piscopo, Belardinelli, Pirrello.

Allenatore: Muzzi.

Arbitro: Marini di Roma 1.

Marcatori: 2’ pt Beghetto (FR), 22’ pt Dionisi (FR), 3’ st Novakovich (FR), 32’ Zampano (FR).