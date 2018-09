Freddie For A Day 2018, Hard Rock Cafe Firenze

Fotogallery Alessandro Rella - PhotoPress.it

Mercoledì 5 Settembre un’intera giornata dedicata al Mito. Hard Rock Cafe Firenze ha celebrato così i 72 anni dalla nascita di Freddie Mercury.

Sesto anno consecutivo per Hard Rock Cafe Firenze, che s’immerge completamente nell’organizzazione dell’anniversario della nascita dell’intramontabile Freddie!

Dall’apertura mattutina è stato un pellegrinaggio continuo sia da parte dei clienti abituali di Hard Rock Cafe Firenze che dai semplici passanti, italiani e stranieri, incuriositi dalle decine di palloncini gialli raffiguranti Freddie e il logo di Hard Rock Cafe. L’interno del Cafe era dedicato completamente al Mito, con nientemeno che una “statua” dell’artista fatta con i palloncini, di oltre due metri!

Niente è stato lasciato al caso, il personale in perfetto Freddie style (abbigliamento e baffetti), lo special Freddie Menu che ha deliziato i palati degli ospiti del Cafe e per concludere il concerto live dei fantastici Killer Queen.

Un SOLD OUT mai visto prima, gli ospiti riempivano completamente (fino al porticato esterno, oltre le porte d’ingresso) l’Hard Rock Cafe Firenze, in alcuni momenti del live si percepiva una voce unica che accompagnava il frontman dei Killer Queen Yaser Cryo che, in più occasioni della sua esibizione, ha suscitato fortissime emozioni tra il pubblico.

I Killer Queen, come promesso, hanno eseguito una scaletta “diversa” dal solito, con un omaggio al grande David Bowie e un Medley di brani dei più grandi artisti e gruppi mondiali.

Il live termina come nella migliore tradizione Queen con We Will Rock You e We are the Champions…

Pubblico pienamente soddisfatto sia dell’organizzazione Hard Rock Cafe Firenze che dello splendido live ed è pronto per il Freddie For A Day 2019.

Durante la serata, grazie alla collaborazione con Universal Music Italia, ci sono state due lotterie, dove gli ospiti si sono potuti aggiudicare Vinili e CD dei Queen (offerti gentilmente dalla casa discografica).

Ringraziamo Hard Rock Cafe Firenze per l’ospitalità.