Fratelli Piccini e Messika celebrano la Diamond Rocks Week

A Firenze dal 3 al 7 dicembre, nel negozio sul Ponte Vecchio

La storica Maison fiorentina di alta gioielleria Fratelli Piccini e Messika, Maison di gioielleria e alta gioielleria fra le più innovative e audaci del momento, celebrano il legame unico tra Donne e Diamanti con la Diamond Rocks Week, settimana dal 3 al 7 dicembre che Fratelli Piccini dedica alla presentazione delle nuove collezioni Messika nel loro atelier al 21/23 r sul Ponte Vecchio.

Messika è uno dei principali attori globali nel mondo della gioielleria sin dalla sua fondazione nel 2005. Il segreto della sua fondatrice e CEO Valérie Messika è sicuramente il suo approccio radicale, uno strappo alle regole della gioielleria, rivisitando in chiave moderna l’uso dei diamanti, sempre più cool e versatili. La sua filosofia è semplice: creare gioielli preziosi che le donne possano portare ogni giorno, facili da indossare e da abbinare a un denim o a un paio di sneakers, anticipando i trend di mercato. Le sue creazioni, oltre a 15 collezioni di gioielleria e alta gioielleria, sono oggi indossate da Star di tutto il mondo, tra cui Beyoncé, Sienna Miller, Margot Robbie, Cara Delevingne, Kristen Stewart, Kate Winslet, Charlize Theron, Gigi Hadid, Selena Gomez, Kendall Jenner oltre alle nuove ambasciatrici del 2019, Kate Moss, Joan Smalls e Sylvia Hoeks. Un sodalizio storico quello tra Messika e Fratelli Piccini, primo Partner del brand in Italia e lungimirante sin da subito nel cogliere e credere all’audacia, all’innovazione e alla modernità delle collezioni Messika. Durante la Diamond Rocks Week, le vetrine dell’atelier saranno personalizzate con le Collezioni Messika e a tutti gli appassionati saranno dedicati prezzi speciali in occasione di questa settimana tanto unica, quanto straordinaria.