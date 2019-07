Franz Ferdinand in concerto nella Cavea del Maggio musicale

​Giovedì 11 luglio ore 21, ospiti speciali i Mini Mansions

Hanno riscritto il brit-rock di inizio millennio, attingendo all’indie, al post punk, al pop, senza disdegnare incursioni dance. Franz Ferdinand, ovviamente. La band scozzese plana giovedì 11 luglio (ore 21) alla Cavea del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, ospite della rassegna A Cielo Aperto organizzata da LNDF e Maggio Musicale Fiorentino nell’ambito dell’Estate Fiorentina 2019 promossa dal Comune di Firenze.

La scaletta è un ottimo compromesso tra passato e presente: accanto a cavalli di battaglia come “The Dark of the Matinée”, “Do You Want To”, “Walk Away” ci sono i brani dell’ultimo album “Always Ascending”: una sorta di rinascita, una trionfale rielaborazione del gruppo, che esplode con idee fresche e vigorosi esperimenti sonori. “Always Ascending” vede i Franz Ferdinand alle prese con nuovi orizzonti, nella maniera esuberante ed euforica che Alex Kapranos ha definito “simultaneamente avveniristica e naturale”.



Oltre 7 milioni di album venduti, vincitori di due Brit Awards e un Nme Award come Best Live Band, i Franz Ferdinand si confermano tra le band più esplosive della scena internazionale. E a rendere più esplosivo il live fiorentino sarà, in apertura di serata, il trio californiano Mini Mansions – composto da Michael Shuman dei Queens Of The Stone Age, Zack Dawes e Tyler Parkford dei The Last Shadow Puppets – a pochi giorni dall’uscita del nuovo progetto “Guy Walks Into a Bar” previsto per fine luglio.



I biglietti per questa eccezionale serata - posto unico 35 euro

ULTIMORA: MARLENE KUNTZ, TOUR RINVIATO, SALTA LA DATA DEL 14 LUGLIO ALLA CAVEA DEL MAGGIO FIORENTINO – A seguito del rinvio del tour estivo dei Marlene Kuntz, è annullato il concerto previsto per domenica 14 luglio alla Cavea del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Il concerto sarà recuperato il prossimo ottobre, in altra location e in data da definire. Qui http://bit.ly/2FTErwK tutte le informazioni per il rimborso dei biglietti.



