Francobolli speciali dedicati a Gino Bartali

Poste Italiane: da giovedì 8 ottobre sarà disponibile una cartella filatelica dedicata al ciclista

Roma, 7 ottobre 2020 – Poste Italiane e La Gazzetta dello Sport ancora una volta insieme per celebrare un campione dello sport: da domani giovedì 8 ottobre sarà infatti disponibile una cartella filatelica dedicata al ciclista Gino Bartali. Il prodotto filatelico contiene una cartolina affrancata e annullata e una tessera con i due francobolli emessi in occasione del 20° anniversario della scomparsa e nel 2009 per celebrare la “festa dello sport”.

In copertina è raffigurato il volto del campione toscano e una foto d’epoca e all’interno si intravedono le prime pagine della Rosea che raccontano le grandi vittorie del Giro d’Italia.

Per tutti i collezionisti sarà possibile acquistare in edicola il prezioso raccoglitore filatelico a 12,90€ più il costo del quotidiano: un’iniziativa che vuole avvicinare gli appassionati sportivi al mondo della Filatelia.