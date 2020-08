Francesco Baccini in concerto a Tirrenia

Domenica 23 agosto con “Piano e voce” nella terrazza Belvedere. Ingresso libero, massimo 100 posti a sedere

Pisa, 12 agosto 2020. Appuntamento con la musica d’autore domenica 23 agosto, nella Terrazza Belvedere a Tirrenia (inizio ore 21.30), con il cantautore genovese Francesco Baccini, nel concerto “Piano e voce”, organizzato dal Comune di Pisa, in collaborazione con Officine Garibaldi e Paim cooperativa sociale. Sono previsti 100 posti a sedere, l’ingresso sarà libero ma la prenotazione obbligatoria (tel. 3420125713) in ottemperanza alle norme anti-Covid-19.

«Domenica 23 agosto – dice l’assessore al turismo del Comune di Pisa Paolo Pesciatini - sul nostro litorale, a Tirrenia, avremo uno dei grandi cantautori della scuola genovese, tra i più eclettici del panorama musicale italiano, Francesco Baccini. Amico di De Andre’, emozionante interprete di Luigi Tenco. A lui, artista straordinario e irriverente, abbiamo chiesto, per parafrasare il titolo di un suo libro “Ti presto un po’ di questa vita”, di “prestarci” un po’ della sua vita attraverso la musica e i versi delle sue canzoni, che abbiamo nel tempo apprezzato e che riascolteremo nella suggestiva cornice della terrazza Belvedere con una performance che abbiamo voluto rendere completamente gratuita per gli ospiti della nostra costa. Un ringraziamento per la preziosa collaborazione a Officine Garibaldi, PAIM, che hanno atteso alla organizzazione, al Bagno Imperiale e Uappala Toscana Charme Resort».

Protagonista da più di 30 anni nel mondo della musica, Francesco Baccini darà vita a un vero e proprio spettacolo tra performance canore e di intrattenimento, con l’interpretazione di brani autografi ai quali accompagnerà alcuni scritti da Luigi Tenco. Durante la serata sarà possibile anche acquistare libri e cd del cantautore. Il concerto sarà ripreso dalle telecamere di EvolutionTv.